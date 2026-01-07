Зарплата «в конверті» позбавить соцвиплат — ПФУ попередив про ризики Сьогодні 08:06 — Особисті фінанси

Зарплата «в конверті» позбавить соцвиплат — ПФУ попередив про ризики

Деякі українці отримують зарплати «в конверті» і вважають це вигідним. Пенсійний Фонд нагадує: така економія може дуже дорого обійтися.

У нинішніх умовах війни та нестабільної економіки неофіційні виплати легко перетворюються на втрату соцзахисту, проблеми з пенсією та повну беззахисність перед роботодавцем.

Що означає зарплата «в конверті»

Зарплата «в конверті» — це схема, за якою частину або весь дохід працівник отримує неофіційно.

На папері людина може бути оформлена на мінімальну ставку, а решту зарплати отримувати готівкою без сплати податків і соціальних внесків.

Чим це загрожує працівнику

На перший погляд, зарплата «в конверті», які працівники отримують на руки здається привабливою. Але ризиків значно більше:

відсутність соцзахисту — у разі хвороби, безробіття чи травми на роботі людина не отримає повноцінних виплат;

— у разі хвороби, безробіття чи травми на роботі людина не отримає повноцінних виплат; мінімальна пенсія — без сплачених внесків і страхового стажу розраховувати на достойні виплати в старості не доведеться;

— без сплачених внесків і страхового стажу розраховувати на достойні виплати в старості не доведеться; проблеми з кредитами — банки не враховують неофіційні доходи, тож іпотека чи кредит стають недоступними;

— банки не враховують неофіційні доходи, тож іпотека чи кредит стають недоступними; повна незахищеність — такого працівника можуть звільнити без попередження, компенсацій і будь-яких гарантій.

Що ризикує отримати роботодавець

Для бізнесу «тіньова» зайнятість також має серйозні наслідки. Ідеться про штрафи, податкові донарахування, блокування рахунків і навіть арешт майна. Компанії, що працюють нелегально, ризикують втратити доступ до держзамовлень, міжнародних ринків та інвестицій.

Нагадаємо, що через зарплати «у конвертах» український бюджет втрачає щороку понад 200 мільярдів гривень.

Чому легальна робота вигідна обом сторонам

Офіційне працевлаштування гарантує працівнику оплачувану відпустку, лікарняні, декретні, пенсійний стаж і можливість захисту своїх прав у суді.

Для бізнесу це стабільність, прозорі правила гри, розвиток і конкурентоспроможність.

Податківці наголошують : єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), який сплачує роботодавець, забезпечує працівникові право на державні соціальні гарантії.

22% від заробітної плати, що сплачується у вигляді ЄСВ, є основним джерелом фінансування:

лікарняних у разі тимчасової непрацездатності;

виплат у період декретної відпустки та догляду за дитиною;

допомоги по безробіттю або у випадку призупинення трудових відносин;

нарахування страхового стажу, необхідного для отримання пенсії.

Раніше ми повідомляли , як правильно просити про підвищення зарплати.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.