Університети піднімуть ціни, а банки готують «оплату частинами» на навчання у ВНЗ

Університети піднімуть ціни, а банки готують «оплату частинами» на навчання у ВНЗ
Університети піднімуть ціни, а банки готують «оплату частинами» на навчання у ВНЗ
Банкіри прогнозують зростання вартості університетських програм через конкуренцію та необхідність модернізації вищих навчальних закладів.
Про це йшлося під час круглого столу «Навчання в кредит: як отримати від банку допомогу з освітою», проведеного «Фінансовим клубом».
«Університетська освіта дорожчатиме в майбутньому. Оскільки відбувається конкуренція між університетами всередині країни, але і з іноземними також. І в плані матеріально-технічної бази, наявності міжнародних лекторів, то що краще курс побудований, то він дорожчий, оскільки він вимагає різних технічних засобів», — підкреслив член правління Кредитвест Банку Сергій Ярошенко.
За його словами, університети, зокрема державні, будуть змушені вкладати кошти у свій розвиток, а навчання ставатиме дорожчим.
«І університети будуть казати: „Окей, у нас дорожче стало, але ви можете взяти кредити“. Це, мабуть, питання п’яти років, коли університети почнуть модернізуватися», — зазначив Ярошенко.
Саме тому, що навчання в Україні поки що відносно дешеве в порівнянні із іншими країнами, кредити на ці цілі поки не так розвинуті. «Навчання в Україні не є настільки дорогим, як у інших країнах. У приватних вузах сума достатньо велика, а в державних університетах навчання не настільки дороге, щоб був попит на кредитування», — зауважив начальник відділу розвитку зовнішніх продажів в ПУМБ Владислав Приходько.

Кредити на вищу освіту почали надавати за моделлю «оплати частинами»

В Україні освітні кредити формуються на базі споживчих програм і поки залишаються нішевим продуктом.
«Основний попит на такий продукт ми відчували від вузів — наших партнерів. Масового запиту від клієнтів — фізичних осіб з потребою фінансування навчання ми не фіксуємо», — пояснив начальник відділу розвитку зовнішніх продажів в ПУМБ Владислав Приходько.
За його словами, ПУМБ має великий досвід у сфері споживчого кредитування, зокрема товарного, а також активно кредитує послуги — медичні, стоматологічні.

Читайте також: Отримати вищу освіту в Європі: скільки це коштує для українців

«Ми подумали, а чому б наш продукт „Сплачуйте частинами“ не використати для вузів. Вони для нас є партнерами, а у нас є готовий продукт, який можемо використати для задоволення освітніх потреб наших клієнтів», — зазначив він.
Член правління Кредитвест Банку Сергій Ярошенко вважає, що це поки більш нішевий продукт, бо кількість проєктів невелика, «але є потенціал від масштабування кількості залучених університетів».
«У більшості людей ще немає розуміння, що фінансування навчання можна „перекласти“ на банк, а потім просто погашати як звичайний кредит. Поки попит невеликий, але він з роками зростатиме», — спрогнозував банкір.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
