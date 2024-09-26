ВНЗ у Польщі: які стипендії можуть отримати українські студенти — Finance.ua

ВНЗ у Польщі: які стипендії можуть отримати українські студенти
Кількість українських студентів у вищих навчальних закладах Польщі продовжує зростати. Розповідаємо, які виплати та стипендії доступні студентам навчальних закладів у 2024−2025 академічному році.
Як пише uapl.info, офіційно в Польщі студент навчального закладу може претендувати на чотири види фінансових виплат.
У 2024−2025 році студенти польських ВНЗ мають право на отримання:
- соціальної стипендії (stypendium socjalnego),
- стипендії для осіб з інвалідністю (stypendium dla osób niepełnosprawnych),
- стипендії ректора (stypendium rektora),
- фінансової допомоги (zapomoga).
Отримати зазначені фінансові виплати у Польщі можуть студенти державних і недержавних вищих навчальних закладів, а також студенти вищих навчальних закладів і вищих духовних семінарій церков та інших релігійних об’єднань, якщо це передбачено відповідним законом або договором.
Стипендії в Польщі можуть отримувати незалежно від віку студенти денної та заочної форми навчання:
- які навчаються на першому (бакалавр) та другому (магістр) освітніх рівнях,
- а також на єдиному магістерському рівні.
Стипендії студентам у Польщі призначаються за заявою студента на семестр або навчальний рік. Виплачуються щомісяця протягом 10 місяців або впродовж 5 місяців, якщо курс навчання триває один семестр.
Zapomoga (допомога) для студента в Польщі — це одноразова фінансова виплата, яка може бути призначена не більше двох разів впродовж одного навчального року
Призначення стипендії та відмова у її наданні оформлюється адміністративним рішенням, яке вищий навчальний заклад видає студенту відповідно до положень адміністративно-процесуального кодексу Польщі (Kodeksu postępowania administracyjnego).
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«Фактично студент в Польщі може одночасно отримувати соціальну стипендію, ректорську стипендію, стипендію для інвалідів або фінансову допомогу. Якщо особа відповідає критеріям, встановленим для кожної з цих виплат. Проте загальна місячна сума соціальної стипендії та стипендії від ректора, яку отримує студент, не може перевищувати суму 3 560,6 злотих», — йдеться у повідомлення.
Соціальна стипендія: основні вимоги
Для отримання соціальної стипендії студент у Польщі має довести перебування у складній матеріальній ситуації, а місячний дохід на одну особі в сім’ї не може перевищувати 1570,5 злотих.
При визначенні щомісячного доходу на одну особу в сім’ї студента для призначення соціальної стипендії враховується дохід, отриманий такими членами сім’ї:
- студент,
- чоловік/дружина студента,
- батьки, законні або фактичні опікуни студента,
- особи, що перебувають на утриманні студента, неповнолітні діти, діти, які навчаються, віком до 26 років, а також діти-інваліди незалежно від віку.
Не враховують при визначенні доходу на члена родини попередньо виплачені соціальні стипендії, а також стипендії:
- для осіб з інвалідністю, ректорські стипендії, одноразові допомоги (zapomoga),
- що фінансуються органом місцевого самоврядування,
- за позитивні результати у навчанні або спорті та стипендії міністра за особливі досягнення.
Не враховуються при призначенні соціальної стипендії у Польщі й виплати із власного стипендіального фонду університету.
Стипендія від ректора
Ректорська стипендія (stypendium rektora) може бути призначена студенту, який досяг видатних результатів у навчанні, науці, мистецтві або спортивних досягненнях на змаганнях не нижче національного рівня.
Детальні критерії для призначення стипендії від ректора у Польщі викладені в окремих положеннях про стипендії для студентів, які видає кожен навчальний заклад.
Проте на офіційному рівні у Польщі гарантовано обов’язкове призначення ректорської стипендії університетом, якщо на неї претендує студент першого курсу, який є:
- лауреатом міжнародної олімпіади або лауреатом чи фіналістом олімпіади центрального рівня в Польщі,
- медалістом спортивного змагання за звання чемпіона Польщі (współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski) з певного виду спорту.
Водночас такі гарантії призначення ректорської стипендії у Польщі передбачені лише для осіб, які вступили на перший курс ВНЗ у рік складання іспиту на атестат зрілості (egzaminu maturalnego).
Ректорську стипендію в Польщі можуть отримувати не більше 10% студентів певного напряму підготовки. У цьому ліміті не враховуються студенти, які отримують гарантовану обов’язкову стипендію на першому році навчання.
Стипендії для студентів з інвалідністю
На відміну від соціальної стипендії в Польщі призначення стипендії для студентів з інвалідністю не залежить від матеріального стану та доходів на одного члена сім’ї.
За загальним правилом стипендія для студентів з обмеженими можливостями в Польщі може бути призначена студенту, який має:
- посвідчення про інвалідність (orzeczenie o niepełnosprawności),
- довідку про ступінь інвалідності (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),
- або одну з довідок, визначених у в ст. 5 і ст. 62 закону Польщі від 27 серпня 1997 року «Про професійну та соціальну реабілітацію і зайнятість осіб з обмеженими можливостями».
Українським студентам, які навчаються в Польщі, та їхнім батькам слід врахувати, що українські документи про інвалідність не є підставою для призначення стипендії по інвалідності.
Відтак будь-яка медична документація, довідка від лікаря або документ про інвалідність, виданий українськими профільними відомствами не буде братися до уваги при призначенні цього виду стипендії.
Виплата допомоги (zapomoga) в Польщі може бути призначена студенту, який тимчасово перебуває у складній життєвій ситуації.
Під складною життєвою ситуацією, що є підставою для надання одноразової матеріальної підтримки у вигляді виплати допомоги, в Польщі офіційно вважають:
- сукупність умов (наприклад, матеріальних, сімейних, соціальних, медичних),
- в яких опинилася сім’я студента, що спричинили тимчасові труднощі у задоволенні матеріальних потреб сім’ї.
Причинами складної життєвої ситуації студента можуть бути, зокрема, хвороба, інвалідність або смерть члена сім’ї. А також підтверджена втрата джерела регулярного доходу.
Виплата допомоги (zapomoga) є одноразовою. А призначення грошової допомоги на підставі конкретних фактичних обставин виключає можливість повторного надання грошової допомоги на підставі цієї ж самої ситуації, що створила матеріальні проблеми для студента.
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