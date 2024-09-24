У Польщі готують зміни для іноземців: працювати й навчатися стане тяжче — Finance.ua

У Польщі готують зміни для іноземців: працювати й навчатися стане тяжче Сьогодні 20:02 — Особисті фінанси

У Польщі готують зміни для іноземців: працювати й навчатися стане тяжче

На сайті Канцелярії прем’єр-міністра розмістили проєкт закону, який має на меті усунути порушень у візовій системі Республіки Польща.

Про це повідомляє in Poland.

Порушення у функціонуванні візової системи Польщі

Порушення у візовій системі Республіки Польща є результатом неконтрольованої міграції з 2015 року. Загалом визначено три основні причини, через які мігранти масово рушили до Польщі.

По-перше, в країні не було чіткого закону, який би комплексно регулював питання координації діяльності держави щодо міграції. Також іноземці досить легко могли отримати польську робочу візу. Це призвело до великої кількості дозволів на роботу для некваліфікованих працівників із країн із найвищим міграційним ризиком.

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Багато іноземців розглядало польську візу не як можливість працювати в Польщі, а як легкий спосіб пересування по Шенгенській зоні. Такі іноземці ставали нелегальними мігрантами в інших країнах ЄС.

По-друге, іноземці також зловживали отриманням студентських віз. Хоча рівень знання польської мови більшості з них не дозволяє опановувати обрану спеціальність мовою викладання.

По-третє, легалізація перебування іноземців у Польщі є досить тривалим процесом. Час очікування на карту побиту триває від 6 місяців навіть до кількох років. Тому багато іноземців вважає за краще повернутися в рідну країну та заново зробити візу.

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Вищезазначені явища сприяли перешкоджанню роботи польських консульських установ у країнах походження кандидатів. Там значний зиск мали посередники, які пропонували іноземцям платну допомогу при записі на візу за допомогою автоматичних скриптів.

Зараз одним із найважливіших завдань є відновити репутацію державних інституцій та відновлення контролю над візовим процесом.

Що планує уряд Польщі

Новий нормативний акт має внести зміни до системи оформлення національної візи з метою навчання (першої, другої або довгострокової магістратури), з позначкою «студент», та системи видачі посвідки на тимчасове проживання з метою навчання (перший цикл, другий цикл або довготривалий цикл навчання магістратури).

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Серед іншого, іноземцям, які бажають навчатися в Польщі, потрібно буде надати документ, виданий директором Національного агентства з академічних обмінів (NAWA), що дає йому право подати заявку на вступ до першого циклу навчання або довготривалого циклу магістратури. Також іноземець має надати сертифікат, що володіє мовою навчання на рівні не менше, ніж В2.

Міністр закордонних справ та консули матимуть доступ до даних, що містяться в Інтегрованій інформаційній системі вищої освіти і науки POL-on, зокрема до списку осіб, прийнятих на навчання, та списку студентів. Своєю чергою, керівництво навчального закладу, де навчаються іноземці, матиме обов’язок негайно письмово повідомити консула, який видав іноземцю національну візу з метою навчання, про непроходження іноземцем навчання.

На іноземців, які їхатимуть до Польщі з метою працевлаштування, теж чекатимуть зміни. Воєвода матиме право відмовити іноземцю в дозволі на роботу, якщо виявить, що іноземець не працюватиме на вказаному підприємстві або використовуватиме робочу візу для інших цілей.

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Роботодавці, які працевлаштовуватимуть іноземців, матимуть обов’язок протягом 7 днів письмово повідомляти воєводу про те, що іноземець:

не приступив до роботи протягом одного місяця з дати початкової дії дозволу на роботу;

зробив перерву в роботі на строк більше одного місяця;

закінчив роботу раніше ніж за місяць до закінчення терміну дії дозволу на роботу.

Розмір штрафів для роботодавців залежатиме від кількості нелегально працевлаштованих працівників.

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