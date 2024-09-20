Українські біженці у Польщі з 1 жовтня втратять право на деякі виплати — Finance.ua

Українські біженці у Польщі з 1 жовтня втратять право на деякі виплати Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

Українські біженці у Польщі з 1 жовтня втратять право на деякі виплати

Зміни у системі призначення та нарахування соціальних виплат у Польщі, які набудуть чинності у жовтні 2024 року, відчутно вплинуть на українських мігрантів. Тисячі українців у Польщі втратять фінансову підтримку, яка надається на малолітніх дітей.

Про це повідомляє uapl.info.

на три нові види сімейних виплат в рамках єдиної програми підтримки сімей із дітьми « Так, із 1 жовтня 2024 року в Польщі розпочинається подання заявокв рамках єдиної програми підтримки сімей із дітьми « Aktywny Rodzic ». Однак із тьрох виплат українцям із PESEL UKR фактично доступна лише одна.

Програма Aktywny Rodzic в Польщі

Нова програма має на меті полегшити батькам поєднання батьківських обов’язків та професійної діяльності (самозайнятості чи офіційного працевлаштування).

При цьому українцям у Польщі слід врахувати, що виплати Aktywny Rodzic не є додатковими грошовими нарахуваннями. Адже вони фактично лише модифікують чинну систему соціальної допомоги.

Йдеться про об’єднання та селективність у наданні фінансової підтримки в рамках трьох програм виплат:

aktywni rodzice w pracy (активні батьки на роботі) — абсолютно новий вид фінансової підтримки родин із дітьми,

aktywnie w żłobku (активно в яслах) — програма, яка замінить теперішні виплати «Dofinansowanie pobytu w żłobku» (жлобкове),

aktywnie w domu (активно вдома) — програма, яка замінить виплати «Rodzinny kapitał opiekuńczy» (RKO, родинний опікунський капітал).

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Єдине, що об’єднує усі три види виплат Aktywny Rodzic, які запроваджують в Польщі з 1 жовтня 2024 року, це їх призначення незалежно від розміру доходу сім’ї.

Окрім того, вони не підлягають адміністративному та судовому стягненню, і не будуть обтяжені внесками на соціальне чи медичне страхування, та податком на доходи фізичних осіб. Тобто на рахунки отримувачів надходитимуть повні суми виплат без будь-яких відрахувань.

Які виплати стануть недоступними українцям у Польщі з 1 жовтня

Управління соціального страхування Польщі офіційно підтвердило, що з 1 жовтня 2024 року вимушені мігранти з України не можуть претендувати на усі форми виплат за програмою Aktywny Rodzic.

Адже лише одна з трьох виплат, а саме aktywnie w żłobku (активно в яслах) буде доступна українцям з PESEL UKR.

Натомість українські мігранти, які користуються тимчасовим захистом в Польщі та мають малолітніх дітей віком до 3 років, не зможуть отримувати фінансову підтримку за програмами:

aktywni rodzice w pracy (активні батьки на роботі),

aktywnie w domu (активно вдома).

Нагадаємо, що виплати aktywnie w domu (активно вдома) є офіційною заміною виплат «Rodzinny kapitał opiekuńczy» (RKO, родинний опікунський капітал).

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Відтак українські вимушені мігранти у Польщі із малолітніми дітьми з 1 жовтня 2024 року не зможуть отримувати виплати «Rodzinny kapitał opiekuńczy» через завершення дії програми.

Виплати aktywnie w żłobku, з 1 жовтня 2024 року будуть доступні не всім вимушеним мігрантам з України в Польщі. Адже для отримання виплати aktywnie w żłobku (активно в яслах) українці із PESEL UKR повинні:

не лише довести, що прибули до Польщі у зв’язку з військовими діями,

а й легально перебували в Польщі як особи зі статусом UKR протягом безперервного періоду, що становить не менше 365 днів.

Вимога щодо 365 днів безперервного легального перебування для отримання виплат aktywnie w żłobku стосується не лише батьків, а й українських малолітніх дітей, які мають статус UKR.

За загальним правилом фінансова підтримка в рамках програми Aktywny Rodzic офіційно доступна для наступних категорій осіб, які проживають у Польщі:

громадяни РП,

громадяни країн ЄС/ЄАВТ та Великобританії,

інші іноземці, якщо вони легально перебувають у Польщі на підставі: карти побуту з доступом до ринку праці,

іншого документа, що підтверджує легальне перебування та доступ до ринку праці.

Розміри нових польських виплат на дітей

Розміри нарахувань в рамках трьох виплат за програмою Aktywny Rodzic за офіційними даними варіюватимуться від 500 до 1900 злотих.

Розмір виплат aktywni rodzice w pracy та aktywnie w żłobku із 1 жовтня 2024 року складатиме:

1500 злотих щомісячно на одну дитину,

1900 злотих в місяць, якщо у дитини є довідка про інвалідність, що містить вказівки на: потребу в постійному або тривалому сторонньому догляді чи допомозі іншої особи у зв’язку зі значним обмеженням здатності до самообслуговування, або необхідність постійної щоденної участі опікуна дитини в лікуванні, реабілітації та навчанні дитини.

потребу в постійному або тривалому сторонньому догляді чи допомозі іншої особи у зв’язку зі значним обмеженням здатності до самообслуговування,

або необхідність постійної щоденної участі опікуна дитини в лікуванні, реабілітації та навчанні дитини.

Зверніть увагу: розмір виплат aktywnie w żłobku у Польщі не може перевищувати розмір оплати батьками перебування дитини в яслах, дитячому клубі або центрі денного перебування.

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Розмір виплат за програмою aktywnie w domu в Польщі з жовтня 2024 року становитиме 500 злотих на місяць на кожну дитину.

А якщо дитина, згідно з рішенням суду, перебуває під почерговою опікою, розмір допомоги aktywnie w domu встановлюється в розмірі половини суми кожному з батьків, тобто 250 злотих на місяць.

Слід врахувати, що ZUS Польщі може виплачувати лише один із трьох нових видів допомоги на одну дитину протягом місяця.

Відповідно особи, які отримуватимуть нові виплати на дітей в Польщі із 1 жовтня 2024 року:

можуть змінювати вид допомоги кілька разів, тобто відмовитися від однієї форми підтримки й перейти на іншу,

але фактично будуть отримувати лише кошти за однією з програм на одну дитину в календарному місяці.

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