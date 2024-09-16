Як українцям зареєструватися на біржі праці в Польщі — Finance.ua

Як українцям зареєструватися на біржі праці в Польщі Сьогодні 21:04 — Особисті фінанси

Як українцям зареєструватися на біржі праці в Польщі

Робота, гранти, безоплатні курси, страхування та виплати — усе це можуть отримати українці, які легально перебувають на території Польщі. Вони мають бути зареєстровані в Повітових або Воєводських центрах зайнятості та дотримуватися необхідних вимог.

UAinKrakow.pl розповідає, як громадянам України стати на біржу праці в Польщі.

Можливості після отримання статусу безробітного

Ви можете подаватися на вакансії, доступні лише для людей, що зареєстровані як безробітні, а ще консультуватися щодо своєї кар’єри. Також у вас буде можливість отримувати грант, який покриває вартість навчання майбутній професії і безплатно навчатися на професійних курсах (якщо роботодавець напише заяву і курси допоможуть отримати конкретну посаду).

Крім цього, ви отримаєте страхування NFZ, яке буде оплачуватись коштом держави й розповсюджуватися на чоловіка/дружину та дитину, яка ще вчиться в школі чи університеті та має менше 26 років. А батьки, які самотужки виховують дітей, можуть претендувати на виплати по догляду за дітьми до 7 років.

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Як зареєструватися в центрі зайнятості

Зареєструватись як безробітний у Воєводському чи Повітовому центрі зайнятості можна двома способами:

Особисто: прийти в центр за місцем проживання та заповнити «Бланк даних, необхідних для реєстрації безробітних та осіб, які шукають роботу». Для реєстрації варто мати з собою номер банківського рахунку та оригінал: — паспорту;- номеру PESEL;- свідоцтва про народження чи паспорти дітей; - номерів PESEL дітей; Електронно: на сторінці praca.gov.pl. У цьому випадку, до електронної заяви варто буде додати скани всіх документів, необхідних для реєстрації. Заяву та додатки треба надсилати за допомогою безпечного електронного підпису.

Також під час реєстрації вас попросять вказати таку інформацію:

дата та місце народження;

адреса проживання в Польщі, телефон, електронна адреса;

імена батьків, сімейний стан, кількість дітей на утриманні;

дані про освіту: навчальний заклад, дату закінчення навчання;

знання іноземних мов;

яку роботу виконували раніше;

останнє місце роботи, займану посаду, чому були припинені трудові відносини, роботодавець (місто, країна), період роботи та години роботи;

професійні навички;

чи виконуєте ви представницькі функції якоїсь компанії;

чи маєте в Польщі пільги, наприклад, допомогу по хворобі, допомогу при вагітності чи після пологів;

яку професію хотіли б опанувати;

на яких курсах від центру зайнятості хотіли б навчатися.

Разом із бланком даних людина також підписує заяву, де дає згоду на участь у дослідженні ринку праці, обробку персональних даних, кримінальну відповідальність за надання неправдивих свідчень та доступ до персональних даних роботодавцям.

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Статус безробітного надається того дня, коли людина реєструється в управлінні праці. Втратити статус безробітного можна, якщо не дотримуватися зобов’язань чи якщо офіційно отримати роботу.

В Польщі можна бути зареєстрованим як безробітний лише в одній біржі праці.

Зобов’язання, які має зареєстрований на біржі праці

у визначений час приходити до центру зайнятості;

вчасно подавати декларації та інші документи про доходи протягом 7 днів з дня отримання доходу;

повідомляти про свій виїзд за кордон чи інші обставини, що заважають працювати;

повідомляти протягом 7 днів після визначеної дати про причину неявки до управління, на співбесіду чи роботу;

пред’являти листок непрацездатності у зв’язку з хворобою чи доглядом за хворим членом сім’ї;

повідомляти центр зайнятості про початок навчання за кошти громади чи державні кошти протягом 7 днів до початку навчання.

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