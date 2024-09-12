Іпотека та податки: які особливості купівлі житла в Польщі треба знати — Finance.ua

Іпотека та податки: які особливості купівлі житла в Польщі треба знати Вчора 20:01 — Особисті фінанси

Іпотека та податки: які особливості купівлі житла в Польщі треба знати

Купівля житла в Польщі має свої особливості, які варто враховувати як місцевим жителям, так й іноземцям. Існують основні аспекти, які слід знати перед тим, як придбати нерухомість у цій країні.

Про це йдеться у статті Finance.ua.

Правові аспекти для іноземців

Дозвіл на купівлю нерухомості: громадяни Європейського Союзу можуть купувати житло в Польщі без будь-яких додаткових дозволів. Для громадян країн, що не входять до ЄС, купівля квартири зазвичай не потребує дозволу, але якщо йдеться про придбання будинку або земельної ділянки, може знадобитися спеціальний дозвіл від Міністерства внутрішніх справ Польщі.

Типи нерухомості: іноземці можуть купувати як квартири, так і будинки. Проте, для земельних ділянок, особливо сільськогосподарських, можуть існувати обмеження.

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Процес купівлі



Попередній договір (Umowa przedwstępna. — Ред.) — документ, який фіксує намір обох сторін укласти угоду. Зазвичай підписується після досягнення згоди про ціну та умови купівлі-продажу. Під час підписання попереднього договору покупець може сплатити завдаток (зазвичай 10% від вартості нерухомості. — Ред.).

Нотаріальний договір: остаточний договір купівлі-продажу обов’язково оформляється у присутності нотаріуса. Це юридична вимога, яка гарантує легітимність угоди.

Реєстрація в кадастрі: після підписання договору нотаріус подає документи для реєстрації права власності в Кадастровому реєстрі (Księgi wieczyste). Це обов’язковий етап, який завершує процес купівлі.

Податки та витрати

Податок на цивільноправові дії (PCC): під час купівлі житла на вторинному ринку покупець сплачує 2% податку від вартості нерухомості.

Витрати на нотаріуса: послуги нотаріуса оплачуються покупцем. Вартість залежить від ціни нерухомості, але зазвичай становить від 0,5% до 2% від її вартості.

Комісія рієлтора: якщо ви користуєтесь послугами рієлтора, комісія зазвичай становить 2−3% від вартості нерухомості. Комісія часто ділиться між покупцем і продавцем, залежно від домовленості.

Іпотека

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Отримання іпотеки: іноземці можуть отримати іпотеку в польському банку, але умови можуть відрізнятися залежно від країни походження та статусу в Польщі.

Банк зазвичай вимагає надання стабільних доходів та документів, що підтверджують легальне перебування в країні.

Процентні ставки: процентні ставки на іпотеку в Польщі можуть варіюватися залежно від економічної ситуації, але зазвичай вони досить конкурентоспроможні порівняно з іншими європейськими країнами.

Різниця між новобудовами та вторинним ринком

Новобудови: купівля житла в новобудовах може вимагати очікування завершення будівництва. Також можливі додаткові витрати на облаштування житла.

Вторинний ринок: квартири на вторинному ринку часто продаються з ремонтом і меблями, що може зменшити витрати на облаштування.

Оренда та купівля

Вигідність купівлі: у деяких містах Польщі купівля житла може бути вигіднішою, ніж довготривала оренда. Важливо враховувати, що ринок нерухомості динамічний, і ціни можуть змінюватися.

Перевірка документів: перед купівлею важливо переконатися, що з усіма документами на квартиру все гаразд, включно з відсутністю боргів і обтяжень на житло.

Детальніше про купівлю нерухомості в Польщі та ціни читайте у статті за посиланням нижче:

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