Чому до Польщі не пропускають деяких українських дітей: причини — Finance.ua

Чому до Польщі не пропускають деяких українських дітей: причини Вчора 12:46 — Особисті фінанси

Чому до Польщі не пропускають деяких українських дітей: причини

У Прикордонній варті Польщі офіційно підтвердили неможливість пропуску на територію сусідньої країни окремих українських дітей віком до 13 років без електронного документа Дія пл (Diia.pl).

Чому польські прикордонники можуть не пропустити до Польщі українську дитину віком до 13 років — розповіли експерти порталу uapl.info.

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В офіційному листі-відповіді щодо проблем із перетином кордонів Польщі та Шенгену польські прикордонники наголошують, що:

неповнолітні особи віком до 13 років зі статусом PESEL UKR, які не мають електронного документа Дія пл (Diia.pl), не мають права перетинати кордон Республіки Польща та подорожувати до інших країн Шенгенської зони.

Пояснення

пропуску окремих категорій українських дітей на територію Польщі. Straż Graniczna у відповідь на запит фонду Right to Protection Poland пояснила особливості

Йдеться про дітей вимушених українських мігрантів, які в Польщі:

були прив’язані до електронного документа Дія пл (Diia.pl) батьків або законних опікунів,

втратили доступ до додатка Дія пл (Diia.pl),

після отримання карти побиту в Польщі одним із батьків або законних опікунів, які попередньо мали тимчасовий захист та статус PESEL UKR.

Проблема насамперед полягає у тому, що діти вимушених мігрантів у Польщі, як і інші малолітні особи віком до 13 років, фактично не мають можливості самостійного використання додатка Дія пл (Diia.pl).

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Польські прикордонники пояснюють: у Польщі довірений профіль (profil zaufany) можуть оформити лише дієздатні фізичні особи, які досягли 13-річного віку.

І навіть для дітей у Польщі можливість використовувати додаток mObywatel залежить не лише від досягнення 13 років. А й також від:

наявності документа, що підтверджує особу (dowód osobisty),

засобу електронної ідентифікації (наприклад — довірений профіль (profil zaufany),



внесення у додаток mObywatel шкільного посвідчення (legitymacja szkolna).



Оскільки наявність лише документа, що підтверджує присвоєння номера PESEL в Польщі, без документа у Дія пл (Diia.pl) не дозволяє вимушеним мігрантам з України:

повторно в’їхати на територію Польщі,

або подорожувати на цій підставі до інших країн Шенгенської зони.

Втрата доступу до польського електронного документа Дія пл (Diia.pl)

Прикордонна варта Польщі наголошує на тому, що зміна правового статусу українських вимушених мігрантів призводить й до втрати певних електронних доступів.

У листі-відповіді фонду Right to Protection Poland Straż Graniczna зазначає, що статус PESEL UKR в Польщі скасовується після отримання низки інших правових статусів:

дозволу на тимчасове або постійне перебування (карти побиту),

дозволу на перебування довгострокового резидента Європейського Союзу,

згоди на отримання додаткової охорони,

згоди на толерантне перебування або перебування з гуманітарних причин.

При цьому одразу ж втрачається доступ і до цифрового документа неповнолітньої дитини, яка була прив’язана до електронного документа батьків, що змінили правовий статус в Польщі.

Водночас у Прикордонній варті Польщі пояснюють, що:

зміни в оновлених положеннях спецзакону від 15 травня 2024, які набули чинності із 1 липня 2024 року, дозволяють подання документів на перебування малолітніх дітей у Польщі їх батьками, які отримали відповідні статуси перебування в Польщі і, згідно з підпунктом 1 пункту 3 статті 2 спецзакону, втратили статус PESEL UKR та електронний документ Дія пл (Diia.pl).

Відтак українським мігрантам, які отримали новий легалізаційний статус перебування у Польщі після наявності PESEL UKR, доведеться подати відповідні документи на малолітніх дітей.

Для того, аби українські діти віком до 13 років могли без проблем повторно в’їжджати на територію Польщі та подорожувати країнами Шенгенської зони

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