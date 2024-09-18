Робота у Польщі: у яких регіонах платять найнижчі зарплати — Finance.ua
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Робота у Польщі: у яких регіонах платять найнижчі зарплати

Особисті фінанси
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Робота у Польщі: у яких регіонах платять найнижчі зарплати
Робота у Польщі: у яких регіонах платять найнижчі зарплати
Українцям, які шукають роботу у Польщі, варто враховувати середні зарплати у регіонах, адже у деяких воєводствах роботодавці платять відчутно менше, ніж у середньому по країні.
Про це пише polskieradio24.
Найменші зарплати у середньому по країні отримують робітники у:
  • Вармінсько-Мазурському воєводстві (на 17,3% менше від середнього по країні),
  • Підкарпатському воєводстві (на 15,6% менше),
  • Підляському воєводстві (на 15,3% нижче середнього),
  • Люблінському та Свєнтокшиському воєводствах (на 15,2% менше).
Такими були середні зарплати в першому півріччі 2024 року.
Натомість вище середнього платять у Мазовецькому воєводстві — зарплати тут становлять 115,4% від середньої по країні. На це впливає Варшава, яка завищує середній показник по воєводству.
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Середня заробітна плата в секторі підприємств становила 8122,78 злотих. У воєводствах наприкінці першого півріччя 2024 року були такі середні зарплати у цьому секторі:
  • Нижньосілезьке — 8530 злотих;
  • Куявсько-Поморське воєводство — 7108 злотих;
  • Любельське — 6880 злотих;
  • Любуське — 7202 злотих;
  • Лодзинське — 7540 злотих;
  • Малопольське — 8518 злотих;
  • Мазовецьке воєводство — 9372 злотих;
  • Опольське воєводство — 7452 злотих;
  • Підкарпатське — 6853 злотих;
  • Підляське — 6854 злотих;
  • Поморське воєводство — 8221 злотих;
  • Сілезьке — 8178 злотих;
  • Свентокшиське — 6885,4 злотих;
  • Вармінсько-Мазурське — 6714,94 злотих;
  • Великопольське — 7345,91 злотих;
  • Західнопоморське воєводство — 7480,21 злотих;

Де найшвидше ростуть зарплати у Польщі

Як свідчить аналітика, протягом року заробітна плата стрімко зростала. У середньому в Польщі вона зросла на 11,7%. Однак не скрізь оплата праці зростала так швидко. У Сілезькому воєводстві показник зростання становить 10,6%, у Куявсько-Поморському воєводстві — 10,8%, у Поморському — на 10,7%, у Мазовецькому — на 11,1%.
Найшвидше сеередні заробітні плати зросли в Підкарпатті та Свєнтокшиському воєводстві — на 15,7 і 15,6% відповідно.
Вищим за середній був і розмір з.п. у Вармінсько-Мазурському воєводстві, де зарплати зросли на 13,5%, а також у Лодзинському воєводстві, де вони зросли на 13,8%.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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