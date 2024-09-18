Робота у Польщі: у яких регіонах платять найнижчі зарплати — Finance.ua

Робота у Польщі: у яких регіонах платять найнижчі зарплати
Українцям, які шукають роботу у Польщі, варто враховувати середні зарплати у регіонах, адже у деяких воєводствах роботодавці платять відчутно менше, ніж у середньому по країні.
Про це пише polskieradio24.
Найменші зарплати у середньому по країні отримують робітники у:
- Вармінсько-Мазурському воєводстві (на 17,3% менше від середнього по країні),
- Підкарпатському воєводстві (на 15,6% менше),
- Підляському воєводстві (на 15,3% нижче середнього),
- Люблінському та Свєнтокшиському воєводствах (на 15,2% менше).
Такими були середні зарплати в першому півріччі 2024 року.
Натомість вище середнього платять у Мазовецькому воєводстві — зарплати тут становлять 115,4% від середньої по країні. На це впливає Варшава, яка завищує середній показник по воєводству.
Середня заробітна плата в секторі підприємств становила 8122,78 злотих. У воєводствах наприкінці першого півріччя 2024 року були такі середні зарплати у цьому секторі:
- Нижньосілезьке — 8530 злотих;
- Куявсько-Поморське воєводство — 7108 злотих;
- Любельське — 6880 злотих;
- Любуське — 7202 злотих;
- Лодзинське — 7540 злотих;
- Малопольське — 8518 злотих;
- Мазовецьке воєводство — 9372 злотих;
- Опольське воєводство — 7452 злотих;
- Підкарпатське — 6853 злотих;
- Підляське — 6854 злотих;
- Поморське воєводство — 8221 злотих;
- Сілезьке — 8178 злотих;
- Свентокшиське — 6885,4 злотих;
- Вармінсько-Мазурське — 6714,94 злотих;
- Великопольське — 7345,91 злотих;
- Західнопоморське воєводство — 7480,21 злотих;
Де найшвидше ростуть зарплати у Польщі
Як свідчить аналітика, протягом року заробітна плата стрімко зростала. У середньому в Польщі вона зросла на 11,7%. Однак не скрізь оплата праці зростала так швидко. У Сілезькому воєводстві показник зростання становить 10,6%, у Куявсько-Поморському воєводстві — 10,8%, у Поморському — на 10,7%, у Мазовецькому — на 11,1%.
Найшвидше сеередні заробітні плати зросли в Підкарпатті та Свєнтокшиському воєводстві — на 15,7 і 15,6% відповідно.
Вищим за середній був і розмір з.п. у Вармінсько-Мазурському воєводстві, де зарплати зросли на 13,5%, а також у Лодзинському воєводстві, де вони зросли на 13,8%.
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