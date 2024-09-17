В одному з міст Польщі почали консульський прийом українців: перелік послуг — Finance.ua

В одному з міст Польщі почали консульський прийом українців: перелік послуг Сьогодні 15:37 — Світ

В одному з міст Польщі почали консульський прийом українців: перелік послуг

У польському місті Лодзь починається консульський прийом українських громадян, що діятиме у тестовому режимі.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України у Польщі у Facebook.

Для надання послуг українцям будуть доступні консули з Варшави.

Адреса: вул. Пьотрковська 77, Лодзь

Години прийому:

Понеділок, Середа, П’ятниця, 10:00 — 15:00

Вівторок-Четвер, 10:00 — 12:00

Проте наголошується, що графік прийому громадян може змінюватися (уточнити години прийому можна за телефоном +48 693 494 279 з 10:00 до 12:00)

Які послуги можна отримати

Наразі прийом відбувається в тестовому режимі, тому надаватимуться такі послуги:

консультативна допомога щодо захисту прав громадян,

консультації щодо порядку вчинення консульських дій;

прийматимуться заяви про оформлення набуття громадянства Україні дітьми за народженням.

Прийом заяв на отримання довідок про набуття громадянства відбуватиметься в порядку живої черги.

Про розширення кола консульських послуг буде повідомлено додатково.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.