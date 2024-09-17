В одному з міст Польщі почали консульський прийом українців: перелік послуг — Finance.ua

В одному з міст Польщі почали консульський прийом українців: перелік послуг
У польському місті Лодзь починається консульський прийом українських громадян, що діятиме у тестовому режимі.
Про це повідомляється на сторінці Посольства України у Польщі у Facebook.
Для надання послуг українцям будуть доступні консули з Варшави.
Адреса: вул. Пьотрковська 77, Лодзь
Години прийому:
- Понеділок, Середа, П’ятниця, 10:00 — 15:00
- Вівторок-Четвер, 10:00 — 12:00
Проте наголошується, що графік прийому громадян може змінюватися (уточнити години прийому можна за телефоном +48 693 494 279 з 10:00 до 12:00)
Які послуги можна отримати
Наразі прийом відбувається в тестовому режимі, тому надаватимуться такі послуги:
- консультативна допомога щодо захисту прав громадян,
- консультації щодо порядку вчинення консульських дій;
- прийматимуться заяви про оформлення набуття громадянства Україні дітьми за народженням.
Прийом заяв на отримання довідок про набуття громадянства відбуватиметься в порядку живої черги.
Про розширення кола консульських послуг буде повідомлено додатково.
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