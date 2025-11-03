0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Банківські рахунки та персональні дані: що хакери викрали в Польщі у тисяч громадян

Особисті фінанси
40
Банківські рахунки та персональні дані: що хакери викрали в Польщі у тисяч громадян
Банківські рахунки та персональні дані: що хакери викрали в Польщі у тисяч громадян
Хакери здійснили атаку на популярний сервіс швидких онлайн-кредитів SuperGrosz. Внаслідок атаки зловмисники отримали доступ до конфіденційних даних тисяч користувачів, зокрема, до номерів PESEL та банківських реквізитів.
Про це пише Іnpoland.net.pl.
Ситуація є надзвичайно серйозною, оскільки зловмисники змогли викрасти великий обсяг персональної інформації. До списку викрадених даних увійшли:
  • номери PESEL,
  • адреси проживання,
  • номери телефонів,
  • електронні адреси, імена, прізвища, сімейний стан,
  • інформація про кількість дітей, місце роботи, рівень доходів,
  • номери банківських рахунків.
Уряд Польщі закликав усіх користувачів SuperGrosz негайно вжити заходів безпеки: змінити паролі, увімкнути двофакторну автентифікацію та заблокувати доступ до своїх номерів PESEL через офіційний додаток mObywatel.
Міністр також підкреслив, що про цей інцидент вже було поінформовано голову Управління із захисту персональних даних Польщі.
Водночас відкрито офіційне розслідування для встановлення всіх обставин атаки.
А влада закликає всіх громадян залишатися пильними і вжити необхідних заходів для захисту своїх особистих даних, оскільки можливість подальших зловживань залишається високою.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems