Банківські рахунки та персональні дані: що хакери викрали в Польщі у тисяч громадян

Хакери здійснили атаку на популярний сервіс швидких онлайн-кредитів SuperGrosz. Внаслідок атаки зловмисники отримали доступ до конфіденційних даних тисяч користувачів, зокрема, до номерів PESEL та банківських реквізитів.

Про це пише Іnpoland.net.pl

Ситуація є надзвичайно серйозною, оскільки зловмисники змогли викрасти великий обсяг персональної інформації. До списку викрадених даних увійшли:

номери PESEL,

адреси проживання,

номери телефонів,

електронні адреси, імена, прізвища, сімейний стан,

інформація про кількість дітей, місце роботи, рівень доходів,

номери банківських рахунків.

Уряд Польщі закликав усіх користувачів SuperGrosz негайно вжити заходів безпеки: змінити паролі, увімкнути двофакторну автентифікацію та заблокувати доступ до своїх номерів PESEL через офіційний додаток mObywatel.

Міністр також підкреслив, що про цей інцидент вже було поінформовано голову Управління із захисту персональних даних Польщі.

Водночас відкрито офіційне розслідування для встановлення всіх обставин атаки.

А влада закликає всіх громадян залишатися пильними і вжити необхідних заходів для захисту своїх особистих даних, оскільки можливість подальших зловживань залишається високою.

