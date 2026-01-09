Ринок електромобілів України у 2025 році встановив історичний рекорд Сьогодні 14:23 — Особисті фінанси

Ринок електромобілів України у 2025 році встановив історичний рекорд

2025 рік став рекордним для сегменту електромобілів в Україні. Загалом автопарк країни поповнився 22,8 тис. нових легкових електромобілів, що на 122,9% більше, ніж у 2024 році, а також 84,4 тис. вживаних імпортних електрокарів (+104,7%). На внутрішньому ринку було укладено 35,8 тис. угод купівлі-продажу електромобілів, що на 38% перевищує показник попереднього року.

Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

Грудень 2025 року вирізнявся аномально високими показниками. Стрімке зростання обсягів реєстрацій пов’язане з наближенням запровадження податку на додану вартість на імпорт електромобілів.

За словами співзасновника Інституту досліджень авторинку Станіслава Бучацького, лише за грудень 2025 року в Україну було ввезено понад 30 тис. електромобілів, що стало рекордним показником для вітчизняного авторинку.

На його думку, у найближчі місяці можливі коливання цін, з огляду на значні обсяги імпорту. Орієнтовний період стабілізації цінового середовища — березень-квітень 2026 року.

Графік: eauto.org.ua

Лише за грудень 2025 року було поставлено на перший облік:

5 846 нових електромобілів;

25 047 вживаних імпортних електрокарів.

Частина транспортних засобів із грудневої хвилі може бути зареєстрована вже у січні 2026 року через обмежену пропускну спроможність сервісних центрів та тимчасовий дефіцит номерних знаків. Крім того, окремі автомобілі зі США, які потребували додаткового ремонту та сертифікації, також можуть увійти до статистики наступного року.

На внутрішньому ринку у грудні 2025 року відбулося 4 281 угода купівлі-продажу легкових електромобілів.

Динаміка підсегментів у грудні

Порівняно з попередніми періодами показники змінилися так:

внутрішні перепродажі: +54,0% місяць до місяця, +313,2% рік до року;

імпорт вживаних електромобілів: +230,3% M-M, +687,3% Y-Y;

імпорт нових електромобілів: +84,9% M-M, +852,1% Y-Y.

Парк електромобілів в Україні

Станом на кінець 2025 року, без урахування промислових електрокарів, тролейбусів, рейкового транспорту та мототехніки, парк електромобілів в Україні налічував 246 тис. одиниць.

Структура парку:

легкові електромобілі — 241,2 тис.;

вантажні електромобілі — 4,9 тис.;

електробуси — 9 одиниць.

Топ-3 марки електромобілів:

Tesla — близько 21% парку;

Nissan — 16%;

Volkswagen — 12%.

Найпоширеніші моделі:

Nissan Leaf — 14,4%;

Tesla Model 3 — 8,1%;

Tesla Model Y — 7,2%.

Топ-3 країни-виробники електромобілів в українському парку:

США (31%); Китай (21,5%); Німеччина (16%).

Середній вік у парку електромобілів збільшився після грудневого масового поповнення, з 5,6 року до 6,3 року. Це свідчить про те, що в ажіотажі люди масово купували старіші та дешевші варіанти.

