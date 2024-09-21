Скільки військовозобов’язаних чоловіків проживають у Польщі — Finance.ua

Скільки військовозобов’язаних чоловіків проживають у Польщі
Близько 300 тисяч українських чоловіків мобілізаційного віку проживають у Польщі, тоді як загалом за кордоном знаходиться близько мільйона військовозобов’язаних осіб.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Він наголосив, що українська сторона разом з польськими колегами активно працюють над проєктом з підготовки у Польщі військового підрозділу, який формуватиметься з українських добровольців, а саме громадян України, що проживають за кордоном.
«На часі ставити питання про розробку Європейським Союзом програм повернення українців. Звісно, для цього мають бути створені відповідні умови. Від безпекових умов, медичних послуг, відбудови житла. Це має бути на порядку денному», — зауважив міністр.
Глава МЗС наголосив, що обов’язок захищати свою батьківщину стосується всіх громадян, незалежно від місця перебування.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що країни Західної Європи мають змінити підходи до надання допомоги українцям, щоб стимулювати чоловіків призовного віку до повернення в Україну.
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