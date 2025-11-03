0 800 307 555
Українцям готують нову систему штрафних балів на дорогах: як це працюватиме

Особисті фінанси
75
Українські депутати пропонують запровадити нову систему штрафних балів, яка змінить підхід до покарання за порушення правил дорожнього руху. Тому вже від 2026 року українських водіїв можуть очікувати суттєві зміни.

Як працюватиме бальна система

Кожен водій щороку отримуватиме певну кількість балів: 15 — для досвідчених і 10 для тих, хто має стаж менше року.
За кожне порушення з цього ліміту зніматимуть від одного до п’яти балів, залежно від серйозності порушення. Якщо всі бали вичерпано, посвідчення водія анулюють. Повернути право на керування можна буде лише після повторного навчання та складання іспиту.
Основний акцент зроблять на автоматичній фіксації порушень. Більшість випадків фіксуватимуть камери, а дані потраплятимуть до центральної бази МВС. Водій зможе переглядати свій «баланс» у застосунку «Дія» або в електронному кабінеті водія.
Таким чином, навіть незначні, але регулярні порушення впливатимуть на рейтинг водія й можуть призвести до втрати прав.

Оновлена шкала штрафів

Разом із новою системою передбачено і зміну розмірів штрафів. Деякі з них уже змінено, інші на розгляді.
Зокрема, штраф за невикористання ременя безпеки зріс удесятеро з 51 до 510 грн. За даними Нацполіції, після підвищення суми кількість таких порушень знизилася з 190 до 146 тисяч на рік.
За перевищення швидкості передбачено штрафи від 340 до 3 400 грн. Обговорюється також скасування «поблажки» у 10 км/год, яка дозволяє не штрафувати за незначне перевищення.
Найсуворіше карається керування транспортом у нетверезому стані від 17 тис. до 51 тис. грн і позбавлення прав на рік. Повторне порушення тягне за собою ще жорсткіші санкції.
За проїзд на заборонений сигнал, порушення правил обгону чи зупинки штрафи становитимуть від 510 до 850 грн.
Якщо законопроєкт ухвалять, усі грошові стягнення діятимуть паралельно із системою балів. Водій сплачуватиме штраф і отримуватиме відповідні бали, що впливатимуть на його рейтинг.
Що це за реформа, як працюватиме бальна система та що про це каже досвід Європи — читайте в статті Finance.ua:

Система балів для водіїв: Україна збирається перейти до європейської моделі відповідальності на дорогах

За матеріалами:
Finance.ua
Авто
