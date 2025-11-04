0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

20 запитань, щоб перевірити вашу фінансову грамотність (тест)

Особисті фінанси
93
20 запитань, щоб перевірити вашу фінансову грамотність (тест)
20 запитань, щоб перевірити вашу фінансову грамотність (тест)
Фінансова грамотність — це не про цифри, а про усвідомленість. Вона вчить розставляти пріоритети, планувати майбутнє і знаходити баланс між потребами та цілями.
Finance.ua радить кожному зі своїх читачів за нагоди завжди перевіряти свої фінансові знання й удосконалювати навички управління коштами.👛
Цьогоріч наш портал є інформаційним партнером Всеукраїнського тестування з фінансової грамотності від Національного банку України, що триватиме до 7 листопада 2025 року.
Якщо ви досі не проходили це тестування, запрошуємо вас переходити за посиланням нижче і перевіряти, наскільки усвідомлено ви керуєте своїми фінансами. ✅ Ваш гаманець скаже «дякую»!

ВЗЯТИ УЧАСТЬ

За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems