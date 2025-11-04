20 запитань, щоб перевірити вашу фінансову грамотність (тест) Сьогодні 11:35 — Особисті фінанси

20 запитань, щоб перевірити вашу фінансову грамотність (тест)

Фінансова грамотність — це не про цифри, а про усвідомленість. Вона вчить розставляти пріоритети, планувати майбутнє і знаходити баланс між потребами та цілями.

Finance.ua радить кожному зі своїх читачів за нагоди завжди перевіряти свої фінансові знання й удосконалювати навички управління коштами.👛

Цьогоріч наш портал є інформаційним партнером Всеукраїнського тестування з фінансової грамотності від Національного банку України, що триватиме до 7 листопада 2025 року.

Якщо ви досі не проходили це тестування, запрошуємо вас переходити за посиланням нижче і перевіряти, наскільки усвідомлено ви керуєте своїми фінансами. ✅ Ваш гаманець скаже «дякую»!

