20 запитань, щоб перевірити вашу фінансову грамотність (тест)
Фінансова грамотність — це не про цифри, а про усвідомленість. Вона вчить розставляти пріоритети, планувати майбутнє і знаходити баланс між потребами та цілями.
Finance.ua радить кожному зі своїх читачів за нагоди завжди перевіряти свої фінансові знання й удосконалювати навички управління коштами.👛
Цьогоріч наш портал є інформаційним партнером Всеукраїнського тестування з фінансової грамотності від Національного банку України, що триватиме до 7 листопада 2025 року.
Якщо ви досі не проходили це тестування, запрошуємо вас переходити за посиланням нижче і перевіряти, наскільки усвідомлено ви керуєте своїми фінансами. ✅ Ваш гаманець скаже «дякую»!
ВЗЯТИ УЧАСТЬ
Поділитися новиною
Також за темою
Уряд планує спрямувати близько 14 мільярдів гривень на «Зимову підтримку»: хто зможе отримати 6500 грн
20 запитань, щоб перевірити вашу фінансову грамотність (тест)
НБУ вводить в обіг пам’ятну монету «Рік Коня»
Смілянський прокоментував рішення щодо оподаткування посилок вартістю до 150 євро
Як працюють штрафні бали за порушення ПДР у країнах Європи
Українцям готують нову систему штрафних балів на дорогах: як це працюватиме