0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Смілянський прокоментував рішення щодо оподаткування посилок вартістю до 150 євро

Особисті фінанси
69
Смілянський прокоментував рішення щодо оподаткування посилок вартістю до 150 євро
Смілянський прокоментував рішення щодо оподаткування посилок вартістю до 150 євро
Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський скептично оцінив ініціативу Національного банку України щодо запровадження податків на посилки вартістю до 150 євро.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
Пропозицію НБУ пояснили бажанням скоротити імпорт некритичних товарів і зменшити тиск на платіжний баланс країни під час війни.

Вплив на валюту

Смілянський зазначив, що подібні кроки не матимуть жодного ефекту на валютний ринок. За його словами, якщо в Україні є попит на певні товари, наприклад комп’ютерні мишки або повербанки, то гроші все одно підуть виробнику за кордон, незалежно від того, чи купують українці їх через AliExpress, чи у великих роздрібних мережах.
«Нам дуже пощастило, що в нас такий регулятор, який розбирається не лише в банках, а й у посилках теж. Як людина, яка займалася митницею, скажу: ці заходи аж ніяк не вплинуть на валюту», — наголосив він.

Ініціатива вигідна великим ритейлерам

На думку керівника «Укрпошти», ініціатива НБУ насамперед вигідна великим торговельним мережам, які хочуть, щоб покупці обирали їхні товари, а не замовляли з-за кордону.
Він також зауважив, що вартість логістики окремих авіапосилок часто вища, ніж транспортування контейнера морем. Тому порівняння впливу ПДВ і витрат на доставку не є очевидним.
Смілянський заявив, що готовий підтримати запровадження ПДВ на посилки лише за умови ліквідації «сірого імпорту» через ФОПів, які не сплачують податки. «А просто змусити людей, які чесно купують на Ali, платити на 20% більше, не дасть жодного результату», — зазначив він.
Насамкінець Смілянський додав, що в Євросоюзі поштові послуги вважаються базовими та не обкладаються ПДВ, тоді як в Україні податок стягують навіть із марок.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Національний банк підтримує впровадження оподаткування посилок з-за кордону вартістю до 150 євро. Причина — рекордний дефіцит поточного рахунку платіжного балансу. Також у НБУ рекомендують додатково оподатковувати некритичний імпорт — електромобілі та предмети розкоші.
Читайте також
На початку цього року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 12429, який передбачає 20% оподаткування ПДВ усіх посилок з іноземних магазинів, незалежно від їх вартості. Він також передбачає, що за умови перевищення вартості таких посилок суми 150 євро додатково буде стягуватися ввізне мито 10% на суму перевищення.
Документ передбачає і винятки: якщо посилку відправляє фізична особа з-за кордону на ім’я фізичної особи в України і вартість товару не перевищує 45 євро, то ПДВ не сплачується.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НБУ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems