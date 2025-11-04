НБУ вводить в обіг пам’ятну монету «Рік Коня» Сьогодні 11:12 — Особисті фінанси

НБУ вводить в обіг пам’ятну монету «Рік Коня»

Як повідомляє НБУ, вони поповнюють новою пам’ятною монетою серію «Східний календар».

За китайською астрологією 2026 рік пройде під знаком Вогняного (Червоного) Коня. Детальне відео За китайською астрологією 2026 рік пройде під знаком Вогняного (Червоного) Коня. Детальне відео за посиланням.

Монета «Рік Коня» присвячена саме цьому символу. Кінь — сьомий знак східного календаря, що уособлює активність, життєлюбство, незалежність, витривалість і цілеспрямованість. А ще — динаміку, рішучість і прагнення до свободи.

Дизайн монети

На реверсі зображено стилізований символ східного календаря 2026 року — коня на тлі підкови. Підкова символізує удачу та захист, яких ми зичимо українським захисникам та захисницям. Під цим зображенням розміщено три крапки — символ продовження боротьби. Грива коня передає динаміку руху «за вітром» або «проти вітру» — це метафора внутрішньої сили, спротиву та прагнення до свободи.

На аверсі по колу зображені 12 символів східного календаря, в центрі кола — стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на головуючий у 2026 році знак китайського зодіаку. Дизайн монети створила художниця Марина Куц, скульптор — Володимир Атаманчук.

Продаж монети

Пам’ятна монета «Рік Коня» вводиться в обіг 03 листопада 2025 року. Її номінал 5 гривень. Тираж — 80 тисяч штук у сувенірній упаковці.

Придбати пам’ятну монету «Рік Коня» можна буде в інтернет-магазині НБУ з 04 листопада. Крім того, монета реалізовуватиметься і банками-дистриб'юторами (перелік є на нашому сайті) e міру відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Про початок реалізації та точки продажу дізнавайтеся на їхніх офіційних сайтах.

