0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ вводить в обіг пам’ятну монету «Рік Коня»

Особисті фінанси
117
НБУ вводить в обіг пам’ятну монету «Рік Коня»
НБУ вводить в обіг пам’ятну монету «Рік Коня»
Як повідомляє НБУ, вони поповнюють новою пам’ятною монетою серію «Східний календар».
За китайською астрологією 2026 рік пройде під знаком Вогняного (Червоного) Коня. Детальне відео за посиланням.
Монета «Рік Коня» присвячена саме цьому символу. Кінь — сьомий знак східного календаря, що уособлює активність, життєлюбство, незалежність, витривалість і цілеспрямованість. А ще — динаміку, рішучість і прагнення до свободи.
Читайте також

Дизайн монети

На реверсі зображено стилізований символ східного календаря 2026 року — коня на тлі підкови. Підкова символізує удачу та захист, яких ми зичимо українським захисникам та захисницям. Під цим зображенням розміщено три крапки — символ продовження боротьби. Грива коня передає динаміку руху «за вітром» або «проти вітру» — це метафора внутрішньої сили, спротиву та прагнення до свободи.
Читайте також
На аверсі по колу зображені 12 символів східного календаря, в центрі кола — стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на головуючий у 2026 році знак китайського зодіаку. Дизайн монети створила художниця Марина Куц, скульптор — Володимир Атаманчук.

Продаж монети

Пам’ятна монета «Рік Коня» вводиться в обіг 03 листопада 2025 року. Її номінал 5 гривень. Тираж — 80 тисяч штук у сувенірній упаковці.
Придбати пам’ятну монету «Рік Коня» можна буде в інтернет-магазині НБУ з 04 листопада. Крім того, монета реалізовуватиметься і банками-дистриб'юторами (перелік є на нашому сайті) e міру відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.
Про початок реалізації та точки продажу дізнавайтеся на їхніх офіційних сайтах.
🧐 Розсилка Finance.ua про гроші. Це помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіНБУ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems