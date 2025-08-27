Українська монета увійшла в ТОП-10 найкращих монет світу (фото) — Finance.ua

Українська монета увійшла в ТОП-10 найкращих монет світу (фото) Сьогодні 13:10 — Казна та Політика

Українська монета увійшла в ТОП-10 найкращих монет світу (фото)

та увійшла до 10 найкращих монет світу за підсумками престижного міжнародного монетного конкурсу «Монета року». Як повідомляє Нацбанк, пам’ятна монета «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» здобула перемогу в номінації «Найбільш надихаюча монета»

Результати конкурсу були оголошені 21 серпня 2025 року під час Всесвітньої виставки грошей в Оклахома-Сіті (США).

«Щиро пишаємося, що українська пам’ятна монета — знову серед найкращих у світі. Робота над дизайном пам’ятних монет — це завжди ретельний пошук ідей, образів, символів, щоб кожна монета була сучасною, емоційно резонувала, вписувалася в контекст. Тому „народження“ нумізматичного твору — це завжди глибокий процес дослідження та рефлексій», — сказав голова НБУ.

Пам’ятна монета «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» є символом вдячності й шани нашим медикам. Їхня мужність і самопожертва стали натхненням для світу так само, як і вся Україна", — сказав Голова НБУ Андрій Пишний.

Нагадаємо, що міжнародний конкурс «Монета року» щорічно проводить авторитетне нумізматичне видання World Coin News за підтримки The Journal of East Asian Numismatics.

Цього року конкурс відбувся 42 раз.

Міжнародні експерти визначали переможців серед близько 550 монет із 38 країн світу, випущених у 2024 році.

На першому етапі конкурсу було обрано 100 найкращих монет (по 10 монет у кожній з 10 номінацій), до числа яких потрапили 4 українські пам’ятні монети:

«Пльонтанізм (Іван Марчук)» (срібло, номінал 10 гривень) — у номінації «Найхудожніша монета»;

«Батьківське щастя» (срібло, номінал 5 гривень),

«Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» (нейзильбер, номінал 5 гривень) — у номінації «Найбільш надихаюча монета»;

«Кохання» (срібло, номінал 10 гривень) — у номінації «Найкраща срібна монета».

