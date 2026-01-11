Скільки родин отримали послугу «Муніципальна няня» у 2025 році Сьогодні 09:19 — Казна та Політика

Скільки родин отримали послугу «Муніципальна няня» у 2025 році

За 2025 рік 2480 родин отримали компенсацію на оплату послуг «муніципальної няні». Послуга «муніципальна няня» — це можливість офіційно наймати няню для дитини, а держава відшкодує кошти на оплату її праці.

Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики, сімʼї та єдності України.

Скільки коштів компенсує держава

Держава відшкодовує 100% мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі, установленої на 1 січня відповідного року, за одну годину догляду, але не більше ніж 165 годин на місяць.

З січня 2025 року мінімальна заробітна плата у місячному розмірі становить 8000 гривень, а у погодинному розмірі — 48 гривень.

Варто зазначити, у 2026 році мінімальна зарплата зросла до 8647 грн.

Скористатися програмою можуть батьки дітей цих категорій:

діти до 3 років внутрішньо переміщених осіб (які не мають тяжких хвороб);

діти до 6 років, які потребують додаткового догляду;

діти до 6 років, у кого один з батьків є особою з інвалідністю I чи II групи;

діти до 6 років, які проживають на територіях, де неможливо забезпечити функціонування закладів дошкільної освіти.

Для цього потрібно знайти няню, оформити офіційний договір та подати документи у найближче управління з питань соціального захисту населення (УСЗН).

«Важливо, що право на послугу „муніципальна няня“ отримують внутрішньо переміщені особи та особи, які разом із дітьми проживають на територіях, де неможливо забезпечити функціонування закладів дошкільної освіти», — йдеться у повідомленні.

Допомога при народженні дитини

50 тисяч гривень. Ця сума є одноразовою допомогою при народженні першої дитини та кожної наступної дитини. Раніше ми розповідали , що з 1 січня 2026 року виплата при народженні дитини становитимеЦя сума є одноразовою допомогою при народженні першої дитини та кожної наступної дитини.

Допомога на догляд за дитиною до одного року становитиме 7 000 грн на місяць. Для дитини з інвалідністю розмір цієї допомоги збільшений до 10 500 грн гривень на місяць.

