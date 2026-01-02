0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як можна оформити «дитячі» 50 тисяч гривень

Особисті фінанси
77
Як можна оформити «дитячі» 50 тисяч гривень
Як можна оформити «дитячі» 50 тисяч гривень
З 1 січня 2026 року в Україні набрав чинності закон, який передбачає при народженні дитини одноразову допомогу від держави у розмірі 50 тисяч гривень.
Про це розказала перша заступниця міністра соціальної політики сім’ї та єдності України Людмила Шемелинець в ефірі телемарафону.

Способи отримати цю допомогу

  • подати заяву до Пенсійного фонду;
  • оформити заяву через сервіс «єМалятко», який є в «Дії».
«Оскільки технічна реалізація програми може зайняти якийсь час, то якщо допомогу хочеться оформити сьогодні, тоді потрібно звернутися до Пенсійного фонду», — зазначила Шемелинець щодо нюансів оформлення виплат.
За відповідний законопроєкт у цілому проголосувала Верховна Рада. Ці заходи мають посилити підтримку батьків і створити сучасні умови для поєднання материнства (батьківства) з професійним життям.

Які виплати тепер будуть

  • 50 000 грн — одноразова грошова допомога при народженні першої та кожної наступної дитини.
  • 7 000 грн/міс. — допомога для догляду за дитиною до 1 року. Для дитини з інвалідністю — 10 500 грн/міс. (коеф. 1,5).
Якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився рік, батьки продовжують отримувати нинішні 860 грн і додатково — 7 000 грн/міс до досягнення дитиною 1 року.
  • 8 000 грн — допомога для догляду за дитиною «єЯсла» у разі працевлаштування матері (у режимі повного робочого часу);
  • 8 000 грн — грошова виплата по догляду за дитиною «єСадок»;
  • 5 000 грн — одноразова грошова допомога учням перших класів «пакунок школяра».
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіКабмін
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems