Як можна оформити «дитячі» 50 тисяч гривень Сьогодні 15:00 — Особисті фінанси

Як можна оформити «дитячі» 50 тисяч гривень

З 1 січня 2026 року в Україні набрав чинності закон, який передбачає при народженні дитини одноразову допомогу від держави у розмірі 50 тисяч гривень.

Про це розказала перша заступниця міністра соціальної політики сім’ї та єдності України Людмила Шемелинець в ефірі телемарафону.

Способи отримати цю допомогу

подати заяву до Пенсійного фонду;

оформити заяву через сервіс «єМалятко», який є в «Дії».

«Оскільки технічна реалізація програми може зайняти якийсь час, то якщо допомогу хочеться оформити сьогодні, тоді потрібно звернутися до Пенсійного фонду», — зазначила Шемелинець щодо нюансів оформлення виплат.

За відповідний законопроєкт у цілому проголосувала Верховна Рада . Ці заходи мають посилити підтримку батьків і створити сучасні умови для поєднання материнства (батьківства) з професійним життям.

Які виплати тепер будуть

50 000 грн — одноразова грошова допомога при народженні першої та кожної наступної дитини.

7 000 грн/міс. — допомога для догляду за дитиною до 1 року. Для дитини з інвалідністю — 10 500 грн/міс. (коеф. 1,5).

Якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився рік, батьки продовжують отримувати нинішні 860 грн і додатково — 7 000 грн/міс до досягнення дитиною 1 року.

8 000 грн — допомога для догляду за дитиною «єЯсла» у разі працевлаштування матері (у режимі повного робочого часу);

8 000 грн — грошова виплата по догляду за дитиною «єСадок»;

5 000 грн — одноразова грошова допомога учням перших класів «пакунок школяра».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.