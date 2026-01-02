Як можна оформити «дитячі» 50 тисяч гривень
З 1 січня 2026 року в Україні набрав чинності закон, який передбачає при народженні дитини одноразову допомогу від держави у розмірі 50 тисяч гривень.
Про це розказала перша заступниця міністра соціальної політики сім’ї та єдності України Людмила Шемелинець в ефірі телемарафону.
Способи отримати цю допомогу
- подати заяву до Пенсійного фонду;
- оформити заяву через сервіс «єМалятко», який є в «Дії».
«Оскільки технічна реалізація програми може зайняти якийсь час, то якщо допомогу хочеться оформити сьогодні, тоді потрібно звернутися до Пенсійного фонду», — зазначила Шемелинець щодо нюансів оформлення виплат.
За відповідний законопроєкт у цілому проголосувала Верховна Рада. Ці заходи мають посилити підтримку батьків і створити сучасні умови для поєднання материнства (батьківства) з професійним життям.
Які виплати тепер будуть
- 50 000 грн — одноразова грошова допомога при народженні першої та кожної наступної дитини.
- 7 000 грн/міс. — допомога для догляду за дитиною до 1 року. Для дитини з інвалідністю — 10 500 грн/міс. (коеф. 1,5).
Якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився рік, батьки продовжують отримувати нинішні 860 грн і додатково — 7 000 грн/міс до досягнення дитиною 1 року.
- 8 000 грн — допомога для догляду за дитиною «єЯсла» у разі працевлаштування матері (у режимі повного робочого часу);
- 8 000 грн — грошова виплата по догляду за дитиною «єСадок»;
- 5 000 грн — одноразова грошова допомога учням перших класів «пакунок школяра».
