0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Виплати до 50 тис. грн за народження дитини та «єСадок» — що прийняла Рада

Особисті фінанси
111
Виплати до 50 тис. грн за народження дитини та «єСадок» — що прийняла Рада
Виплати до 50 тис. грн за народження дитини та «єСадок» — що прийняла Рада
Із 1 січня 2026 року виплата при народженні дитини становитиме 50 тис. грн — за відповідний законопроєкт у цілому проголосувала Верховна Рада.
Про це повідомили у пресслужбі парламенту.
Ці заходи мають посилити підтримку батьків і створити сучасні умови для поєднання материнства (батьківства) з професійним життям.

Які виплати тепер будуть

  • 50 000 грн — одноразова грошова допомога при народженні першої та кожної наступної дитини.
  • 7 000 грн/міс — допомога для догляду за дитиною до 1 року. Для дитини з інвалідністю — 10 500 грн/міс. (коеф. 1,5).
Варто зазначити, що якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився рік, батьки продовжують отримувати нинішні 860 грн і додатково — 7 000 грн/міс до досягнення дитиною 1 року.
  • 8 000 грн — допомога для догляду за дитиною «єЯсла» у разі працевлаштування матері (у режимі повного робочого часу);
  • 8 000 грн — грошова виплата по догляду за дитиною «єСадок»;
  • 5 000 грн — одноразова грошова допомога учням перших класів «пакунок школяра».

«єСадок»: як це працюватиме

Як йдеться у повідомленні ВР, Комітет пропонує підтримати нову законодавчу пропозицію Голови Комітету щодо запровадження з 2028 року щомісячної грошової виплати «єСадок» за рахунок коштів місцевого бюджету для забезпечення догляду за дитиною від трьох до шести років (дитина з особливими потребами — до семи (восьми) років) у разі, якщо:
  • дитина не отримала місце для забезпечення здобуття дошкільної освіти та догляду за дитиною у комунальному закладі дошкільної освіти у межах гарантованого обсягу часу, що задовольняє запит батьків;
  • послуги догляду за дитиною та освітні послуги для здобуття дошкільної освіти не придбані у іншого суб’єкта освітньої діяльності за рахунок коштів місцевого бюджету в порядку, затвердженому органом місцевого самоврядування;
  • послуги догляду за дитиною та освітні послуги для здобуття дошкільної освіти не забезпечені за рахунок коштів місцевого бюджету в інший спосіб за принципом «кошти йдуть за дитиною» у межах гарантованого обсягу часу, що задовольняє запит батьків.
Читайте також
Така грошова виплата здійснюється за умови, якщо мати або інший законний представник дитини (крім прийомних батьків, батьків-вихователів та представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників), які фактично здійснювали догляд за дитиною, приступили до роботи в режимі повного робочого часу.
Ця виплата здійснюється до моменту:
  • зарахування дитини до комунального закладу дошкільної освіти або іншого суб’єкта освітньої діяльності, який надає послуги догляду за дитиною та освітні послуги для здобуття дошкільної освіти за рахунок коштів місцевого бюджету;
  • забезпечення надання послуг догляду за дитиною та освітніх послуг для здобуття дошкільної освіти за рахунок коштів місцевого бюджету в інший спосіб за принципом «кошти йдуть за дитиною»;
  • досягнення дитиною шестирічного віку (для дітей з особливими освітніми потребами — семирічного (восьмирічного) віку).
Розмір грошової виплати дорівнює розміру допомоги на догляд «єЯсла» (8000 грн).
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems