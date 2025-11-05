Виплати до 50 тис. грн за народження дитини та «єСадок» — що прийняла Рада Сьогодні 14:55 — Особисті фінанси

Із 1 січня 2026 року виплата при народженні дитини становитиме 50 тис. грн — за відповідний законопроєкт у цілому проголосувала Верховна Рада.

Про це повідомили у пресслужбі парламенту.

Ці заходи мають посилити підтримку батьків і створити сучасні умови для поєднання материнства (батьківства) з професійним життям.

Які виплати тепер будуть

50 000 грн — одноразова грошова допомога при народженні першої та кожної наступної дитини.

7 000 грн/міс — допомога для догляду за дитиною до 1 року. Для дитини з інвалідністю — 10 500 грн/міс. (коеф. 1,5).

Варто зазначити, що якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився рік, батьки продовжують отримувати нинішні 860 грн і додатково — 7 000 грн/міс до досягнення дитиною 1 року.

8 000 грн — допомога для догляду за дитиною «єЯсла» у разі працевлаштування матері (у режимі повного робочого часу);

8 000 грн — грошова виплата по догляду за дитиною «єСадок»;

5 000 грн — одноразова грошова допомога учням перших класів «пакунок школяра».

«єСадок»: як це працюватиме

догляду за дитиною від трьох до шести років (дитина з особливими потребами — до семи (восьми) років) у разі, якщо: Як йдеться у повідомленні ВР, Комітет пропонує підтримати нову законодавчу пропозицію Голови Комітету щодо запровадження з 2028 року щомісячної грошової виплати «єСадок» за рахунок коштів місцевого бюджету для забезпечення(дитина з особливими потребами — до семи (восьми) років) у разі, якщо:

дитина не отримала місце для забезпечення здобуття дошкільної освіти та догляду за дитиною у комунальному закладі дошкільної освіти у межах гарантованого обсягу часу, що задовольняє запит батьків;

послуги догляду за дитиною та освітні послуги для здобуття дошкільної освіти не придбані у іншого суб’єкта освітньої діяльності за рахунок коштів місцевого бюджету в порядку, затвердженому органом місцевого самоврядування;

послуги догляду за дитиною та освітні послуги для здобуття дошкільної освіти не забезпечені за рахунок коштів місцевого бюджету в інший спосіб за принципом «кошти йдуть за дитиною» у межах гарантованого обсягу часу, що задовольняє запит батьків.

Така грошова виплата здійснюється за умови, якщо мати або інший законний представник дитини (крім прийомних батьків, батьків-вихователів та представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників), які фактично здійснювали догляд за дитиною, приступили до роботи в режимі повного робочого часу.

Ця виплата здійснюється до моменту:

зарахування дитини до комунального закладу дошкільної освіти або іншого суб’єкта освітньої діяльності, який надає послуги догляду за дитиною та освітні послуги для здобуття дошкільної освіти за рахунок коштів місцевого бюджету;

забезпечення надання послуг догляду за дитиною та освітніх послуг для здобуття дошкільної освіти за рахунок коштів місцевого бюджету в інший спосіб за принципом «кошти йдуть за дитиною»;

досягнення дитиною шестирічного віку (для дітей з особливими освітніми потребами — семирічного (восьмирічного) віку).

Розмір грошової виплати дорівнює розміру допомоги на догляд «єЯсла» (8000 грн).

