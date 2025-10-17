0 800 307 555
Держава гарантуватиме житло кожній дитині-сироті після 18 років

Держава протягом місяця надаватиме житло для проживання або соціальне житло до отримання постійного житла дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування після закінчення строків їхнього перебування в дитячих будинках чи прийомних сім’ях.
Вони також збережуть право на пільгові кредити для будівництва житла.
Про це сказала голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.
Як зазначила парламентарка, на базі Комітету триває відпрацювання правок до законопроєкту № 12377 — «Про основні засади житлової політики».
Для цього була створена спеціальна Робоча група, до якої долучилися як народні депутати, так і представники профільних міністерств — Мінрозвитку та Мінсоцполітики, а також органів державної та місцевої влади, будівельної спільноти, правоохоронних органів, експертних організацій у сфері житла, зокрема й міжнародних.

Захист житлових прав дітей-сиріт

Під час останнього засідання Робочої групи, яке відбулося 15 жовтня, учасники зосередились на питаннях, повʼязаних із захистом житлових прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Зокрема, обговорювались пропозиції, надані Офісом дітей та молоді «ДІйМО» при Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України.
За словами Шуляк, одна з обовʼязкових норм, яка буде врахована при доопрацюванні законопроєкту — житло у власність з державного житлового фонду зможуть отримувати не лише військовослужбовці, поліцейські та особи рядового і начальницького складу цивільного захисту та члени їхніх сімей, а й діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування.
«Коли держава бере на себе відповідальність за дитину, ця відповідальність не закінчується у 18 років. Вона триває до моменту, коли в дитини з’являються власні ключі від дому. Відповідно, наше завдання під час напрацювання нового житлового законодавства — створити дієву системи гарантій, яка дозволить кожній дитині мати не лише право на житло, а й реальну можливість його отримати», — наголосила Олена Шуляк.

Деталі ініціативи

Однією з основних новацій, розповіла депутатка, є те, що ця категорія осіб вноситиметься до Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи, що унеможливить втрату даних і дозволить відстежувати реалізацію їхніх прав.
Крім цього, після завершення перебування у відповідних закладах, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях тощо діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, впродовж місяця забезпечуються благоустроєним жилим приміщенням для постійного проживання або соціальним житлом до надання їм благоустроєного жилого приміщення для постійного проживання.
«Ба більше, забезпечення їх соціальним житлом, зміна місця проживання таких осіб після взяття їх на облік як громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та на соціальний квартирний облік не є підставою для виключення інформації про таких дітей з Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи та втрати права на державну підтримку в реалізації права на житло. Зокрема, на пільгові кредити на будівництво та придбання житла», — пояснила Голова Комітету.
Парламентарка зазначила:
  • Надання соціального житла або компенсацій здійснюватиметься за чіткими, визначеними урядом правилами.
  • Після досягнення 23 років особи з цієї категорії не втрачатимуть права на отримання житла або участь у програмах державної підтримки.
  • У випадках, коли дитина щойно виходить із закладу або сімейної форми виховання, вона забезпечується соціальним житлом для тимчасового проживання — до моменту отримання постійного житла.
  • Інформація про дітей, які є внутрішньо переміщеними особами або походять із територій, де тривали бойові дії, вноситиметься за місцем їхнього фактичного проживання — щоб вони не випадали з обліку.
  • Житловий фонд держави та громад використовуватиметься за узгодженими принципами — щоб рішення про надання житла було однаковим і справедливим на всіх рівнях.
«Ці зміни формують чітку, зрозумілу й справедливу систему, в якій держава не просто декларує турботу, а реально виконує свої зобов’язання перед дітьми, що залишилися без сім’ї», — резюмувала Олена Шуляк.
За матеріалами:
РБК-Україна
