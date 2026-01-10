0 800 307 555
У грудні до загального фонду держбюджету надійшло понад 329 млрд грн

Казна та Політика
У грудні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 329,4 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
За підсумками місяця надходження платежів від Державної податкової служби становили 91,3 млрд грн, в тому числі:
  • 38,2 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
  • 28,2 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 41,5 млрд грн, відшкодовано — 13,4 млрд грн);
  • 12,5 млрд грн — акцизний податок;
  • 7,4 млрд грн — податок на прибуток підприємств;
  • 4 млрд грн — рентна плата.
Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 75 млрд гривень.
Крім того, до загального фонду державного бюджету у грудні надійшли кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 149,2 млрд грн.
За підсумками грудня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 520 млрд грн податків, зборів та інших платежів.
Окрім того, станом на 29 грудня, 63,8 млрд грн у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУ
