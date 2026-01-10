0 800 307 555
Бізнес оцінив ділову активність наприкінці 2025 року

Казна та Політика
20
Бізнес у грудні зберіг стримані оцінки результатів поточної економічної діяльності. У грудні 2025 року індекс очікувань ділової активності (ІОДА) становив 49.2 порівняно з 49.4 в листопаді 2025 року, але був суттєво вищий за рівень грудня 2024 року (45.9) та загалом мав найвище значення в грудні за всі роки з початку опитувань.
Про це повідомили у Національному банку України.

Що впливає на настрої бізнесу

За даними регулятора, економічну активність підприємств стримували погіршення безпекової ситуації, тривалі відключення електроенергії, зростання виробничих витрат бізнесу, руйнування виробничих і логістичних потужностей, дефіцит кваліфікованих кадрів, а також сезонний фактор.
Водночас позитивними чинниками залишалися стійкий споживчий попит, надходження міжнародної допомоги, збільшення пропозиції продовольчих товарів і сповільнення темпів інфляції.
Підприємства торгівлі десятий місяць поспіль позитивно оцінили свої поточні економічні результати та вчетверте поспіль були найоптимістичнішими серед респондентів. На це вплинуло збільшення пропозиції продовольчих товарів, сезонне зростання попиту та сповільнення інфляції.
Водночас найстриманішими вдруге поспіль були підприємства промисловості.
Підприємства сфери послуг і далі пом’якшували стримані оцінки стосовно своїх економічних перспектив завдяки стійкому споживчому попиту та сповільненню інфляції.
Підприємства будівництва стриманіше оцінили результати своєї поточної діяльності, зважаючи на сезонність будівельних робіт та суттєві перебої з енергопостачанням.

Ситуація на ринку праці пом’якшилася

Респонденти сфер будівництва та торгівлі були оптимістично налаштовані щодо загальної чисельності працівників, натомість підприємства промисловості та сектору послуг зберегли стримані оцінки.
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесНБУ
