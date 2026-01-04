Пріоритети та плани бізнесу на 2026 рік Сьогодні 08:37 — Казна та Політика

Пріоритети та плани бізнесу на 2026 рік

Український ринок праці останні 13 років живе у режимі постійної турбулентності. Кожен новий період приносить бізнесу свої виклики — політичні, економічні, соціальні. Проте українські компанії вкотре доводять, що вони вміють адаптуватися.

Про це йдеться в аналітиці GRC.UA «Барометр ринку праці», наданій finance.ua, ми вибрали основне.

Роботодавці навчились швидко переорієнтовувати стратегії, прораховувати кілька сценаріїв наперед і зберігати життєстійкість навіть у найскладніші часи. Саме тому наприкінці 2025 року, попри війну та глибоку економічну невизначеність, більшість компаній говорять не про виживання, а про розвиток.

Український бізнес йде шляхом консервативного оптимізму. Він не ставить на паузу розвиток, навіть у воєнних та кризових умовах. 2026 рік — шанс для компаній закріпити свої позиції через утримання персоналу, конкурентні зарплати, адаптацію бізнес-моделей та диверсифікацію.

Головними стратегічними орієнтирами на наступний рік є утримання команди, збереження ринків збуту та клієнтів, водночас — пошук нових напрямків і ринків. Хоч лише 2% компаній заявляють про релокацію за кордон, 4,7% планують відкриття офісів за кордоном — це вказує на обмежену, але наявну диверсифікацію. Також частина бізнесів готується до масштабування діяльності або через географічне розширення, або через нові напрямки.

Не зважаючи на те, що бізнес постійно балансує між ризиками, бажання інвестувати в розвиток є. Зокрема, у розширення команди та залучення талановитих кадрів. 44% роботодавців планують наймати нових співробітників на всі напрямки бізнесу — хоча рік тому таких компаній було відчутно більше, а саме 53%. Водночас 35% організацій збираються посилювати лише окремі напрямки, а 20% планують наймати людей лише на заміну тим, хто звільнився.

При цьому цифри щодо масштабів найму демонструють дуже стриману стратегію:

53% компаній збираються залучити до 10% нових працівників;

ще 25% - у межах 11−20%;

лише близько 10% компаній готові наростити штат більш суттєво

Плани щодо зарплат, бонусів та премій

Попри непросту економічну ситуацію, українські компанії налаштовані доволі оптимістично щодо оплати праці.

Переважна більшість компаній, а саме 82,6% роботодавців планують підвищення зарплат у 2026 році. Це більше, ніж торік, коли про такі наміри заявляли 74% опитаних компаній.

Утримати зарплати на поточному рівні планують 12,8% компаній. Половина компаній (50%) прогнозує збільшення зарплат на 11−20%. Ще чверть (27,9%) має намір збільшити зарплату, але незначно — менш ніж на 10%.

Также є 4,7% компаній, які відчувають необхідність скоротити зарплату.

