Бізнес тепер подаватиме річну звітність виключно онлайн: пояснення Мінфіну

Казна та Політика
Міністерство фінансів впроваджує новий формат взаємодії із суб’єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ). З 1 січня річна звітність подаватиметься виключно онлайн, а терміни її подання подовжено.
Про це повідомила пресслужба міністерства.
«Такі зміни є частиною послідовної політики Мінфіну щодо цифровізації державних послуг, зменшення адміністративного навантаження на бізнес та підвищення якості звітних даних», — сказано в повідомленні.

Що змінюється для бізнесу

1. Повна відмова від паперу та Word-файлів
Річна адміністративна звітність (форма № 2-фінмон) переходить у цифровий формат.
Подання здійснюється через спеціальний розділ на єдиному вебпорталі використання публічних коштів.
2. Автоматизація та контроль якості
Новий онлайн-інструмент дозволяє:
  • проходити автоматичні логічні та арифметичні перевірки даних безпосередньо під час заповнення;
  • миттєво отримувати підтвердження про успішне прийняття звіту;
  • мінімізувати ризик технічних помилок та штрафних санкцій.
3. Більше часу на підготовку
Для зручності суб’єктів моніторингу Мінфін подовжив терміни звітування. Тепер у підприємців є більше часу, щоб узагальнити дані після завершення року:
  • до 25 січня року, що настає за звітним — для основного звіту;
  • до 30 січня — для виправленого звіту.

Кого стосуються ці зміни

Обов’язок подання річної звітності за 2025 рік поширюється на СПФМ, державне регулювання та нагляд за якими здійснює Міністерство фінансів:
  • організаторів азартних ігор (казино, букмекери, зали автоматів, онлайн-покер, лотереї);
  • аудиторів, бухгалтерів, податкових консультантів;
  • рієлторів;
  • торговців мистецтвом, дорогоцінним камінням та металами.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що з 1 січня 2026 року для фізичних осіб — підприємців, які працюють на першій та другій групах єдиного податку, діятимуть нові розміри ставок єдиного податку та військового збору.
Новий рік традиційно приносить не лише салюти й обіцянки, а й оновлені правила гри для платників податків. Для бізнесу й інвесторів це означає потребу оновити облікову політику, структуру угод, касові процеси й моделі фінансового планування. Для громадян — розуміти, як нові правила впливають на зарплати, підприємницький дохід, оренду, дивіденди та інші джерела доходів. Як до цього підготуватися, якщо ви інвестор, розповідаємо тут.
Бізнес
