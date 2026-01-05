Бізнес тепер подаватиме річну звітність виключно онлайн: пояснення Мінфіну
Міністерство фінансів впроваджує новий формат взаємодії із суб’єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ). З 1 січня річна звітність подаватиметься виключно онлайн, а терміни її подання подовжено.
Про це повідомила пресслужба міністерства.
«Такі зміни є частиною послідовної політики Мінфіну щодо цифровізації державних послуг, зменшення адміністративного навантаження на бізнес та підвищення якості звітних даних», — сказано в повідомленні.
Що змінюється для бізнесу
1. Повна відмова від паперу та Word-файлів
Річна адміністративна звітність (форма № 2-фінмон) переходить у цифровий формат.
Подання здійснюється через спеціальний розділ на єдиному вебпорталі використання публічних коштів.
2. Автоматизація та контроль якості
Новий онлайн-інструмент дозволяє:
- проходити автоматичні логічні та арифметичні перевірки даних безпосередньо під час заповнення;
- миттєво отримувати підтвердження про успішне прийняття звіту;
- мінімізувати ризик технічних помилок та штрафних санкцій.
3. Більше часу на підготовку
Для зручності суб’єктів моніторингу Мінфін подовжив терміни звітування. Тепер у підприємців є більше часу, щоб узагальнити дані після завершення року:
- до 25 січня року, що настає за звітним — для основного звіту;
- до 30 січня — для виправленого звіту.
Кого стосуються ці зміни
Обов’язок подання річної звітності за 2025 рік поширюється на СПФМ, державне регулювання та нагляд за якими здійснює Міністерство фінансів:
- організаторів азартних ігор (казино, букмекери, зали автоматів, онлайн-покер, лотереї);
- аудиторів, бухгалтерів, податкових консультантів;
- рієлторів;
- торговців мистецтвом, дорогоцінним камінням та металами.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що з 1 січня 2026 року для фізичних осіб — підприємців, які працюють на першій та другій групах єдиного податку, діятимуть нові розміри ставок єдиного податку та військового збору.
Новий рік традиційно приносить не лише салюти й обіцянки, а й оновлені правила гри для платників податків. Для бізнесу й інвесторів це означає потребу оновити облікову політику, структуру угод, касові процеси й моделі фінансового планування. Для громадян — розуміти, як нові правила впливають на зарплати, підприємницький дохід, оренду, дивіденди та інші джерела доходів. Як до цього підготуватися, якщо ви інвестор, розповідаємо тут.
Поділитися новиною
Також за темою
Уряд скоротив понад 200 регуляторних інструментів для бізнесу минулого року: який це дало ефект
Бізнес тепер подаватиме річну звітність виключно онлайн: пояснення Мінфіну
Трамп вважає, що США повернуть усі кошти, витрачені на Україну
Зеленський увів у дію санкції проти підприємств оборонного комплексу рф
ЄСВ з 1 січня 2026 року — за кого буде сплачувати Пенсійний фонд
Доходи від туристичного збору в Україні зросли на 35% за 3 квартали 2025 року