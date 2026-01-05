Бізнес тепер подаватиме річну звітність виключно онлайн: пояснення Мінфіну Сьогодні 13:01 — Казна та Політика

Бізнес тепер подаватиме річну звітність виключно онлайн: пояснення Мінфіну

Міністерство фінансів впроваджує новий формат взаємодії із суб’єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ). З 1 січня річна звітність подаватиметься виключно онлайн, а терміни її подання подовжено.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

«Такі зміни є частиною послідовної політики Мінфіну щодо цифровізації державних послуг, зменшення адміністративного навантаження на бізнес та підвищення якості звітних даних», — сказано в повідомленні.

Що змінюється для бізнесу

1. Повна відмова від паперу та Word-файлів

Річна адміністративна звітність (форма № 2-фінмон) переходить у цифровий формат.

Подання здійснюється через спеціальний розділ на єдиному вебпорталі використання публічних коштів

2. Автоматизація та контроль якості

Новий онлайн-інструмент дозволяє:

проходити автоматичні логічні та арифметичні перевірки даних безпосередньо під час заповнення;

миттєво отримувати підтвердження про успішне прийняття звіту;

мінімізувати ризик технічних помилок та штрафних санкцій.

3. Більше часу на підготовку

Для зручності суб’єктів моніторингу Мінфін подовжив терміни звітування. Тепер у підприємців є більше часу, щоб узагальнити дані після завершення року:

до 25 січня року, що настає за звітним — для основного звіту;

до 30 січня — для виправленого звіту.

Кого стосуються ці зміни

Обов’язок подання річної звітності за 2025 рік поширюється на СПФМ, державне регулювання та нагляд за якими здійснює Міністерство фінансів:

організаторів азартних ігор (казино, букмекери, зали автоматів, онлайн-покер, лотереї);

аудиторів, бухгалтерів, податкових консультантів;

рієлторів;

торговців мистецтвом, дорогоцінним камінням та металами.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що з 1 січня 2026 року для фізичних осіб — підприємців, які працюють на першій та другій групах єдиного податку, діятимуть нові розміри ставок єдиного податку та військового збору.

Новий рік традиційно приносить не лише салюти й обіцянки, а й оновлені правила гри для платників податків. Для бізнесу й інвесторів це означає потребу оновити облікову політику, структуру угод, касові процеси й моделі фінансового планування. Для громадян — розуміти, як нові правила впливають на зарплати, підприємницький дохід, оренду, дивіденди та інші джерела доходів. Як до цього підготуватися, якщо ви інвестор, розповідаємо тут

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.