Володимир Зеленський і Дональд Трамп вирушать на Всесвітній економічний форум у Давосі, де, як очікується, вони зустрінуться і фіналізують угоду про «процвітання» України.

Про це західні посадовці повідомили виданню The Telegraph.

Володимир Зеленський сподівався поїхати до Білого дому наступного тижня, щоб укласти угоду про економічне процвітання та домовленість про гарантії безпеки.

Однак його європейські союзники з «коаліції рішучих» відрадили його від поїздки і замість цього запропонували Всесвітній економічний форум як більш відповідну альтернативу для зустрічі з Трампом.

За словами посадовців, план полягав у тому, щоб використати зустріч для остаточного узгодження економічної угоди, що стане частиною мирних домовленостей, погоджених зі США.

Що відомо про угоду

За словами українських посадовців, «план процвітання» спрямований на залучення близько $800 млрд протягом десяти років для відновлення України та запуску її економіки.

Вважається, що угода відкриє шлях для низки позик, грантів та інвестиційних можливостей від приватних компаній для надання коштів.

Київ сподівається, що, запропонувавши Вашингтону участь у післявоєнній відбудові, особливо в проєктах, до яких Трамп може бути прихильним, президент США буде більш схильний надати надійні гарантії безпеки.

Угода розроблена на основі угоди про корисні копалини, підписаної минулого року, яка надала американським інвесторам преференційний доступ до майбутніх гірничодобувних проєктів в Україні.

Стів Віткофф, посланець Трампа, назвав угоду важливою частиною загального пакету заходів щодо припинення вогню, про який він веде переговори протягом останніх кількох місяців.

