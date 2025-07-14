НБУ планує випустити дві нові пам’ятні монети 2 і 5 грн — Finance.ua

НБУ планує випустити дві нові пам’ятні монети 2 і 5 грн Сьогодні 17:24 — Казна та Політика

НБУ планує випустити дві нові пам’ятні монети 2 і 5 грн

Як повідомляє НБУ, в серпні в Україні мають з’явитися дві нові пам’ятні монети.

Вони будуть присвячені традиційній українській кераміці з смт. Опішня на Полтавщині, а також полковнику Легіону Українських січових стрільців та армії УНР Василю Вишиваному.

Номінал монет становитиме 5 і 2 грн відповідно.

Про це повідомили в самому НБУ

Там зазначили, що монети отримали назви:

«130 років від дня народження Василя Вишиваного».

Тираж — до 50 тис. штук.

«Опішнянська кераміка».

Тираж — до 75 тис. штук.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.