НБУ планує випустити дві нові пам’ятні монети 2 і 5 грн — Finance.ua

НБУ планує випустити дві нові пам’ятні монети 2 і 5 грн
Як повідомляє НБУ, в серпні в Україні мають з’явитися дві нові пам’ятні монети.
Вони будуть присвячені традиційній українській кераміці з смт. Опішня на Полтавщині, а також полковнику Легіону Українських січових стрільців та армії УНР Василю Вишиваному.
Номінал монет становитиме 5 і 2 грн відповідно.
Про це повідомили в самому НБУ.
Там зазначили, що монети отримали назви:
- «130 років від дня народження Василя Вишиваного».
Тираж — до 50 тис. штук.
- «Опішнянська кераміка».
Тираж — до 75 тис. штук.
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