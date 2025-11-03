Більше сімей зможуть отримати базову соціальну допомогу: розпочався новий етап проєкту Сьогодні 19:33 — Особисті фінанси

Більше сімей зможуть отримати базову соціальну допомогу: розпочався новий етап проєкту

В Україні розпочався другий етап експериментального проєкту з надання базової соціальної допомоги. Збільшується перелік категорій отримувачів, тож оформити та отримати підтримку зможе більше родин із низьким рівнем доходів, зокрема й ті, які раніше не користувалися жодним видом соціальних виплат.

Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, це бета-тестування нового етапу програми, і вже зараз родини можуть подавати заяви у найближчих сервісних центрах Пенсійного фонду України.

Базова соціальна допомога об’єднує п’ять видів державної підтримки в одну узагальнену виплату. Тепер замість кількох окремих виплат родина отримує одну базову, розраховану на всіх її членів.

Експериментальний проєкт стартував 1 липня 2025 року і спершу охопив лише частину отримувачів соціальних виплат. Новий етап розширює програму на всі родини, які відповідають встановленим критеріям, навіть якщо раніше вони не отримували державної допомоги.

Хто не може отримати допомогу

Базова соціальна допомога не призначається, якщо:

у родині є працездатні дорослі, які не працюють, не навчаються, не займаються бізнесом, не проходять військову службу і не перебувають на обліку в центрі зайнятості понад три місяці;

хтось із членів сім’ї протягом останнього року придбав майно або зробив покупку понад 100 000 грн;

на банківських рахунках сім’ї або у вигляді облігацій зберігається понад 100 000 грн;

родина має другу квартиру або будинок (крім житла на окупованих територіях, у зонах бойових дій, зруйнованого чи успадкованого житла, гуртожитків, житла дітей-сиріт за умови, що воно не здається в оренду);

сім’я володіє більш ніж одним автомобілем віком до 15 років.

Як визначається розмір допомоги

Розмір базової соціальної допомоги розраховується індивідуально, з урахуванням базової величини, яка наразі становить 4500 грн. Сума допомоги дорівнює різниці між цією величиною (для кожного члена сім’ї) та середньомісячним доходом родини:

100% базової величини — для першого члена сім’ї, який подає заяву;

100% — для кожної дитини до 18 років і для осіб з інвалідністю I або II групи;

70% — для кожного наступного члена сім’ї.

Читайте також Базову соціальну допомогу планують встановити на постійній основі

Для осіб, які мають право на пенсію за віком або досягли 60 років, але не мають достатнього страхового стажу, допомога розраховується пропорційно стажу:

менше 10 років — 53% базової величини;

від 10 до 20 років — 62%;

від 20 до 30 років — 70%;

понад 30 років — 88%.

Отримувач може самостійно вирішити, перейти на базову соціальну допомогу чи залишити попередні виплати.

Як подати заяву

Заяву може подати один член родини. Виплату призначають на всю сім’ю, а отримує її особа, яка звернулася. Кожен повнолітній член сім’ї має особисто підписати заяву у сервісному центрі Пенсійного фонду.

Подати документи можна також онлайн у застосунку «Дія», але наразі ця можливість доступна лише для тих, хто отримує одну з трьох допомог: для малозабезпечених сімей, одиноких матерів або багатодітних родин.

Читайте також У Дії запрацювала послуга з оформлення базової соціальної допомоги

Для подання заявки в «Дії» потрібні біометричний документ (ID-картка або закордонний паспорт) і верифікований податковий номер.

Процес складається з двох етапів:

подання заяви про намір отримати базову соціальну допомогу; підтвердження погодження з розрахованим розміром і підписання заяви про призначення виплати.

Допомогу призначають на шість місяців, після чого вона автоматично продовжується на весь період дії експериментального проєкту — два роки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.