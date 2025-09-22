У Дії запрацювала послуга з оформлення базової соціальної допомоги Сьогодні 15:39 — Особисті фінанси

У Дії запрацювала послуга з оформлення базової соціальної допомоги

У Дії запрацювала нова послуга — тепер українські родини можуть онлайн подати заяву на базову соціальну допомогу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Що таке базова соціальна допомога

Це новий підхід до підтримки сімей у складних життєвих обставинах. Вона об’єднує п’ять видів державної допомоги в одну, тож родинам не потрібно окремо оформлювати кожну з них.

Розмір допомоги прив’язаний до базової величини, яка наразі становить 4 500 грн. Сума виплати визначається як різниця між загальною базовою величиною для всіх членів сім’ї та їхнім середньомісячним доходом.

Сім’я може обрати: перейти на новий вид допомоги або залишити ті виплати, які отримує зараз.

Проєкт стартував у липні 2025 року як пілотний. Оскільки пілотний проєкт розрахований на два роки, Мінсоцполітики паралельно запроваджує надання такої допомоги на постійній основі.

З цією метою уряд 17 вересня схвалив відповідний законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання базової соціальної допомоги». Після цього документ буде подано на розгляд Верховної Ради України.

1 жовтня 2025 року розшириться експериментальний проєкт з надання базової соціальної допомоги на усі інші категорії осіб, фінансово-майновий стан яких відповідатиме критеріям надання такої допомоги.

Як подати заяву в Дії

Щоб скористатися послугою, потрібні:

біометричний документ (ID-картка або закордонний паспорт);

верифікований податковий номер (РНОКПП).

Сервіс доступний для тих, хто вже отримує:

допомогу малозабезпеченим сім’ям;

виплату на дітей одиноким матерям;

тимчасову допомогу дітям, чиї батьки ухиляються від аліментів або місце їхнього перебування невідоме.

Для багатодітних родин поки що послуга онлайн недоступна, потрібно звертатися до сервісних центрів Пенсійного фонду.

Алгоритм подання заяви:

Оновити застосунок і авторизуватися. Обрати: Сервіси → Допомога від держави → Базова соціальна допомога → Отримати допомогу. Отримати сповіщення з розрахунком суми. Подати заяву та обрати Дія.Картку. Підтвердити відмову від інших видів допомоги. Підписати заяву Дія. Підписом і запросити повнолітніх членів родини підписати. Дочекатися автоматичного надсилання заяви. Отримати сповіщення після схвалення.

Нагадаємо, 14 серпня в «Дії» запустили бета-тестування нової комплексної послуги — Базової соціальної допомоги.

Документ, схвалений 17 вересня, передбачає, що з 1 січня 2026 року в Україні запровадять базову соціальну допомогу, яка замінить низку окремих виплат для малозабезпечених сімей, багатодітних родин, дітей одиноких матерів чи батьків, людей з інвалідністю та інших.

Скасовується поняття «рівень забезпечення прожиткового мінімуму», а вводиться «базова величина» — сума мінімально необхідного доходу на одну людину в родині. Її щороку встановлюватиме уряд. Базова величина визначатиметься так:

100% нараховуватиметься на першого члена сім’ї (уповноваженого представника сім’ї);

70% - на кожного наступного члена сім’ї;

100% - для кожної дитини до 18 років та для людей з інвалідністю І або II групи.

