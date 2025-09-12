0 800 307 555
Українці зекономили 49 млрд грн на базових послугах завдяки «Дії»

Щодня тисячі українців відкривають застосунок «Дія» замість відвідування держустанов: вони реєструють ФОПи за 10 хвилин, отримують довідки чи витяги, не виходячи з дому.
За підрахунками компанії Civitta, 60 найпопулярніших послуг у «Дії» щороку економлять громадянам близько 49 млрд гривень.
Про це повідомила пресслужба «Дії».

Скільки заощадили

У середньому онлайн-сервіс у шість разів дешевший за офлайн: замість понад 1 500 грн витрачається 242 грн.
Аналітика показує, скільки разів українці скористалися послугою, а також та скільки заощадили, порівняно з отриманням послуги офлайн:
  • продаж чи перереєстрація авто — понад 1,6 млн послуг на рік: • офлайн: 5 398 грн, • у «Дії»: 1 369 грн;
  • автоматичне відкриття ФОП — понад 292 тис. послуг на рік: • офлайн: 2 776 грн, • у «Дії»: 497 грн;
  • реєстрація місця проживання — понад 1,4 млн послуг на рік • офлайн: 2 544 грн, • у «Дії»: 212 грн.
Таким чином за п’ять років українці заощадили 184 млрд та мільйони годин завдяки онлайн-сервісам «Дії».
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації працює над новими сервісами в «Дії». Незабаром на порталі з’явиться АІ-асистент, електронний нотаріат, базова соціальна допомога тощо.
Серед анонсованих сервісів, які обіцяють впровадити:
  • АІ-асистент;
  • «Шлях пораненого» — комплексний сервіс для військових та їхніх родин;
  • е-нотаріат та е-акциз;
  • базова соціальна допомога;
  • витяг про несудимість з апостилем.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
