Українці зекономили 49 млрд грн на базових послугах завдяки «Дії»

Українці зекономили 49 млрд грн на базових послугах завдяки «Дії»

Щодня тисячі українців відкривають застосунок «Дія» замість відвідування держустанов: вони реєструють ФОПи за 10 хвилин, отримують довідки чи витяги, не виходячи з дому.

За підрахунками компанії Civitta, 60 найпопулярніших послуг у «Дії» щороку економлять громадянам близько 49 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба «Дії».

Скільки заощадили

У середньому онлайн-сервіс у шість разів дешевший за офлайн: замість понад 1 500 грн витрачається 242 грн.

Аналітика показує, скільки разів українці скористалися послугою, а також та скільки заощадили, порівняно з отриманням послуги офлайн:

продаж чи перереєстрація авто — понад 1,6 млн послуг на рік: • офлайн: 5 398 грн, • у «Дії»: 1 369 грн;

автоматичне відкриття ФОП — понад 292 тис. послуг на рік: • офлайн: 2 776 грн, • у «Дії»: 497 грн;

реєстрація місця проживання — понад 1,4 млн послуг на рік • офлайн: 2 544 грн, • у «Дії»: 212 грн.

Таким чином за п’ять років українці заощадили 184 млрд та мільйони годин завдяки онлайн-сервісам «Дії».

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації працює над новими сервісами в «Дії». Незабаром на порталі з’явиться АІ-асистент, електронний нотаріат, базова соціальна допомога тощо.

Серед анонсованих сервісів, які обіцяють впровадити:

АІ-асистент;

«Шлях пораненого» — комплексний сервіс для військових та їхніх родин;

е-нотаріат та е-акциз;

базова соціальна допомога;

витяг про несудимість з апостилем.

