Apple показала новий MagSafe-акумулятор, який продовжує життя iPhone Air

Apple представила нову зовнішню батарею MagSafe, яка створена спеціально для ультратонкого iPhone Air. Аксесуар вже доступний для покупки.

Ціна

Ціна пристрою становить 99 доларів (4083 грн), і в переліку сумісних моделей вказано виключно iPhone Air.

MagSafe-акумулятор підтримує бездротову зарядку потужністю до 12 Вт, а при одночасному підключенні до смартфона і адаптера живлення може видавати до 20 Вт.

Apple відзначає, що аксесуар відрізняється компактністю і малою вагою, його зручно носити навіть у кишені. Він здатний заповнити до 65% заряду iPhone Air.

Сам iPhone Air розрахований на відтворення відео до 27 годин і потоковий перегляд контенту до 22 годин. З підключеною батареєю MagSafe ці показники зростають до 40 і 35.

