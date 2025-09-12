Apple показала новий MagSafe-акумулятор, який продовжує життя iPhone Air
Apple представила нову зовнішню батарею MagSafe, яка створена спеціально для ультратонкого iPhone Air. Аксесуар вже доступний для покупки.
Ціна
Ціна пристрою становить 99 доларів (4083 грн), і в переліку сумісних моделей вказано виключно iPhone Air.
MagSafe-акумулятор підтримує бездротову зарядку потужністю до 12 Вт, а при одночасному підключенні до смартфона і адаптера живлення може видавати до 20 Вт.
Apple відзначає, що аксесуар відрізняється компактністю і малою вагою, його зручно носити навіть у кишені. Він здатний заповнити до 65% заряду iPhone Air.
Сам iPhone Air розрахований на відтворення відео до 27 годин і потоковий перегляд контенту до 22 годин. З підключеною батареєю MagSafe ці показники зростають до 40 і 35.
Раніше аналітики AnTuTu опублікували рейтинг пристроїв Apple за рівнем позитивних відгуків користувачів. Неочікувано, але лідерами стали не новітні моделі, а перевірені часом iPhone та iPad. Абсолютним лідером рейтингу серед усіх пристроїв Apple став iPad Air з процесором A14. Планшет підтримує актуальні версії iPadOS і демонструє продуктивність, достатню для щоденних завдань.
Серед смартфонів перше місце посів iPhone 12 mini із показником схвалення 95,96%, а другим став iPhone SE 2 із результатом 95%. Популярність цих моделей пояснюється компактними розмірами та збалансованими характеристиками.
