0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple показала новий MagSafe-акумулятор, який продовжує життя iPhone Air

Фондовий ринок
3
Apple показала новий MagSafe-акумулятор, який продовжує життя iPhone Air
Apple показала новий MagSafe-акумулятор, який продовжує життя iPhone Air
Apple представила нову зовнішню батарею MagSafe, яка створена спеціально для ультратонкого iPhone Air. Аксесуар вже доступний для покупки.
Читайте також

Ціна

Ціна пристрою становить 99 доларів (4083 грн), і в переліку сумісних моделей вказано виключно iPhone Air.
MagSafe-акумулятор підтримує бездротову зарядку потужністю до 12 Вт, а при одночасному підключенні до смартфона і адаптера живлення може видавати до 20 Вт.
Apple відзначає, що аксесуар відрізняється компактністю і малою вагою, його зручно носити навіть у кишені. Він здатний заповнити до 65% заряду iPhone Air.
Читайте також
Сам iPhone Air розрахований на відтворення відео до 27 годин і потоковий перегляд контенту до 22 годин. З підключеною батареєю MagSafe ці показники зростають до 40 і 35.
Місце для вашої реклами
Раніше аналітики AnTuTu опублікували рейтинг пристроїв Apple за рівнем позитивних відгуків користувачів. Неочікувано, але лідерами стали не новітні моделі, а перевірені часом iPhone та iPad. Абсолютним лідером рейтингу серед усіх пристроїв Apple став iPad Air з процесором A14. Планшет підтримує актуальні версії iPadOS і демонструє продуктивність, достатню для щоденних завдань.
Серед смартфонів перше місце посів iPhone 12 mini із показником схвалення 95,96%, а другим став iPhone SE 2 із результатом 95%. Популярність цих моделей пояснюється компактними розмірами та збалансованими характеристиками.
Якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems