Apple та Android: якими пристроями найбільш задоволені користувачі

Аналітики AnTuTu опублікували рейтинг пристроїв Apple за рівнем позитивних відгуків користувачів. Неочікувано, але лідерами стали не новітні моделі, а перевірені часом iPhone та iPad.
Абсолютним лідером рейтингу серед усіх пристроїв Apple став iPad Air з процесором A14. Планшет підтримує актуальні версії iPadOS і демонструє продуктивність, достатню для щоденних завдань.
Серед смартфонів перше місце посів iPhone 12 mini із показником схвалення 95,96%, а другим став iPhone SE 2 із результатом 95%. Популярність цих моделей пояснюється компактними розмірами та збалансованими характеристиками.
У топ-10 також потрапили iPhone 16, який завдяки дизайну, потужному процесору, 8 ГБ оперативної пам’яті та інтеграції Apple Intelligence залишатиметься актуальним ще довго. Крім того, серед фаворитів користувачів опинилися iPhone 8 та iPhone 13 mini.

А що з Android

Що стосується Android-смартфонів, якими їх власники залишилися найбільш задоволені, то тут перше місце посів Huawei Mate 70 Pro+, який дебютував восени 2024 року. Рівень задоволеності користувачів цим пристроєм склав 98,43%.
На другій сходинці розташувався Huawei Mate 70 Pro Premium Edition, який отримав 97,69% позитивних оцінок.
Третє місце посів Xiaomi 15S Pro — експериментальний флагман на фірмовому кремнієвому чіпі, який зібрав 96,94% позитивних відгуків.
За матеріалами:
ТоНеТо
