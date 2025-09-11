Apple прибрала з продажу чотири моделі iPhone після релізу серії iPhone 17 Сьогодні 03:36 — Технології&Авто

Apple прибрала з продажу чотири моделі iPhone після релізу серії iPhone 17

Із виходом нової серії iPhone 17 компанія Apple оновила лінійку смартфонів і прибрала зі свого сайту та офіційних магазинів чотири моделі: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max.

Про це пише Digitaltrends

Така практика відповідає стратегії Apple «in with the new, out with the old», яка дозволяє підтримувати актуальність асортименту.

Водночас у роздрібних продавців ще можуть залишатися обмежені запаси знятих з виробництва моделей, тому очікується зниження їхньої ціни.

Особливістю нової лінійки стала поява iPhone Air — першого тонкого смартфона компанії. Разом із ним Apple презентувала iPhone 17, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. Попередні замовлення на новинки стартують 12 вересня, а у продаж вони надійдуть 19 вересня.

Ціни нових моделей у США:

iPhone 17 — від $799;

iPhone 17 Pro — від $1099;

iPhone 17 Pro Max — від $1199;

iPhone Air — від $999.

Паралельно Apple знизила ціни на два інші смартфони попереднього покоління:

iPhone 16 — від $699 (доступний лише з 128 ГБ пам’яті);

iPhone 16 Plus — від $799 (128/256 ГБ);

iPhone 16e залишився без змін — від $599.

Водночас iPhone 16 Plus став єдиним смартфоном у серії, що зберіг у назві приставку «Plus», адже в новій лінійці Apple відмовилася від цього формату.

