День фінансів: нові правила оподаткування ПДВ, рівень мобілізації в Україні, прибутковість депозитів

П’ятниця, 12 вересня. АМКУ взявся за кешбек-програми банків, МВФ прогнозує нестачу $20 млрд для України, а Європа й Британія посилюють санкції проти рф.

Санкції проти рф

Європейський Союз продовжив дію персональних санкцій проти осіб та організацій із рф, відповідальних за порушення територіальної цілісності України. Також у ЄС завершують роботу над 19-м пакетом, там розглядають додаткові обмеження на продаж російської нафти, тіньові нафтові танкери та банки.

Велика Британія також оголосила про введення нових санкцій проти російського тіньового флоту та низки фізичних і юридичних осіб, що підтримують воєнну машину рф. За даними британського уряду, обмежувальні заходи вживаються на тлі «російських авіаударів, які порушили повітряний простір НАТО в Польщі та пошкодили будівлю Кабінету міністрів у Києві».

Крім того, Британія оголосила про зимову допомогу Україні на 142 млн фунтів.

Рівень мобілізації та резерви в Україні

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив , що рівень мобілізації в Україні залишається стабільним і дозволяє не лише компенсувати втрати особового складу, а й формувати резерви. За словами Шмигаля, за останні 12 місяців мобілізація в Україні демонструє тенденцію до зростання, забезпечуючи потреби армії.

Додамо, що Кабмін упорядкував роботу військово-лікарських комісій та запровадив єдиний стандарт огляду для всіх Сил оборони.

Відсотки за депозитами

Директор департаменту роздрібного бізнесу «Глобус Банку» Дмитро Замотаєв заявив , що після рішення НБУ залишити без змін облікову ставку, у найближчі 1,5 місяці середні ставки за гривневими депозитами залежно від терміну розміщення залишаться на рівні 13−14,5% річних.

Кешбек-програми від банків

АМКУ надав рекомендації десятьом банкам щодо запобігання порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції в частині кешбек-програм. Комітет виявив випадки, коли повідомлення про кешбек не містять повної чи точної інформації щодо умов, обмежень або винятків. Це може вводити клієнтів в оману, через що вони ризикують не отримати обіцяний кешбек.

💳 У сучасному світі банківська картка — це вже не просто засіб оплати, а персональний ключ до повсякденного життя. Вона пов’язана з мобільними застосунками, онлайн-платежами, соціальними виплатами та навіть електронним підписом. Саме тому її втрата може спричинити не лише багато стресу, але й потенційну загрозу для ваших фінансів.

У новій статті розкажемо, як діяти, коли втратили картку: куди звертатися, як перевипустити картку, та які заходи безпеки пропонують українські банки 👇

Пріоритети в програмі дій уряду

Кабмін затвердив програму діяльності та план пріоритетних дій уряду на 2025 рік. У межах її виконання Мінекономіки працюватиме над досягненням восьми пріоритетних операційних цілей. Серед них: розвиток та масштабування бізнесу, сучасна промислова політика, перевірки бізнесу.

Ринок праці

Державна служба зайнятості представила новий сервіс «Тренди ринку праці», який дозволяє відстежувати зміни на ринку праці, аналізувати тенденції та бачити перспективи розвитку.

За даними НБУ, бізнес поступово адаптується до нових умов і знаходить способи зменшення кадрового дефіциту. Гострота дефіциту кадрів знизилася порівняно з минулим роком, хоча проблема все ще актуальна. Одним із головних чинників стало зростання реальних заробітних плат, що стимулювало більшу участь населення на ринку праці.

Водночас, за словами президента Асоціації приватних роботодавців Олександра Чумака, після рішення Кабміну дозволити молодим хлопцям віком від 18 до 22 років виїжджати за межі країни, на ринку праці склалася парадоксальна ситуація. З одного боку, бізнес заявляє, що хлопці масово звільняються та «тікають» з країни, а з іншого боку, Держприкордонслужба не фіксує сплеску виїзду чоловіків цієї вікової категорії.

З іншого боку, прикордонна служба Польщі повідомляє про зростання кількості молодих українців віком від 18 до 22 років, які прибувають до країни після зміни правил виїзду з України.

Комісія при купівлі ОВДП

З 11 вересня при купівлі державних облігацій в застосунку «Дія» доведеться сплачувати 0,2% комісію. Її запровадив Укргазбанк, який обробляє транзакції для цих операцій. Тобто це комісія саме Укргазбанку, а не брокера-партнера при купівлі облігацій.

Відмітимо, що за підрахунками компанії Civitta, 60 найпопулярніших послуг у «Дії» щороку економлять громадянам близько 49 млрд гривень.

Нові правила оподаткування ПДВ

З 1 жовтня 2025 року починає діяти закон, який передбачає низку змін щодо оподаткування податком на додану вартість (ПДВ). Так, до 1 січня 2028 року продовжено застосування касового методу з ПДВ для операцій з постачання електричної енергії, вугілля та/або продуктів його збагачення, централізованого водопостачання та водовідведення.

Крім того, запроваджено нову податкову пільгу з ПДВ — застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ при передачі меліоративних систем, що перебувають у державній та комунальній власності.

Україні не вистачатиме ще $20 млрд до 2027 року

Міжнародний валютний фонд вважає , що потреби України у фінансуванні протягом наступних двох років можуть перевищити оцінки уряду в Києві аж на 20 мільярдів доларів, саме тоді, коли мають розпочатися переговори щодо нового пакету допомоги.

