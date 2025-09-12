0 800 307 555
Особисті фінанси
61
Кабмін запроваджує єдиний стандарт ВЛК для всіх сил оборони України
Кабінет Міністрів упорядкував роботу військово-лікарських комісій (ВЛК) та запровадив єдиний стандарт огляду для всіх Сил оборони.
Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко після засідання уряду 10 вересня.
Дія правил військово-лікарської експертизи ЗСУ відтепер поширюватиметься на:
  • СБУ;
  • Службу зовнішньої розвідки;
  • Держприкордонслужбу;
  • Національну гвардію;
  • Управління державної охорони.
«Усі вони будуть користуватися єдиним розкладом хвороб для визначення придатності до служби. Медогляди для військових цих органів проводитимуться у власних медзакладах, а якщо їх немає — у цивільних лікарнях за договорами», — пояснила Свиридинко.
Також уряд спростив проходження медичних і військово-лікарських експертиз, у тому числі дистанційно, для військових та постраждалих, які довго лікуються за кордоном (12 місяців і більше) й не можуть пройти експертизу в Україні.
Мета проєкту — удосконалити механізм проведення ВЛК для тих захисників України, які перебувають на безперервному лікуванні протягом 12 місяців і стан здоров’я яких унеможливлює прибуття до ВЛК на території України.
Дія експериментального проєкту поширюватиметься на службовців усіх складових Сил оборони та безпеки України, в тому числі на службовців цивільного захисту та поліції, які постраждали у зв’язку з військовою агресією російської федерації.

Як працюватиме механізм

Для проходження дистанційної ВЛК захисник або його законний представник має передати копії медичних документів іноземного закладу охорони здоров’я до командира своєї військової частини (або іншої уповноваженої особи).
Документи мають бути завірені та перекладені українською мовою. У документах має бути зазначений діагноз згідно з Міжнародною класифікацією хвороб (МКХ-10 або МКХ-11).
Військова частина передасть документи разом з направленням до військово-лікарської комісії, яка розгляне надані документи впродовж 10 днів. За результатами розгляду ВЛК ухвалить постанову про придатність (непридатність) до служби та оформить відповідну довідку, яку надішлють командиру військової частини.
При цьому, якщо захисник пройде дистанційну ВЛК, після повернення в Україну він не підлягає повторному медичному огляду.
Постановою затверджений перелік захворювань та станів, що дають право на проходження дистанційної ВЛК. Серед них, зокрема:
  • злоякісні новоутворення;
  • хвороби ока та придаткового апарату;
  • травми голови та шиї;
  • травми хребта, спинного мозку, нервів;
  • травми внутрішніх органів;
  • травми верхніх та нижніх кінцівок;
  • термічні та хімічні опіки.
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
