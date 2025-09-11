0 800 307 555
Пенсії для звільнених із військової служби: що треба знати

Особисті фінанси
45
Пенсії для звільнених із військової служби: що треба знати
Для багатьох військовослужбовців момент звільнення з армії стає початком нового етапу життя. Але разом із цим постає чимало запитань: які соціальні гарантії передбачені, як оформити пенсію, які документи потрібні? Особливо гостро ці питання стоять, коли йдеться про пенсію за віком або через інвалідність. У статті Finance.ua ми розібралися, як правильно діяти, щоб отримати заслужені виплати без зайвої плутанини.

Пенсія за віком для звільнених з військової служби

Якщо особа не має права на «військову» пенсію за вислугу років або свідомо обирає загальну пенсію за віком, застосовується Закон № 1058-IV.
Як правило, право на пенсію за віком виникає у 60 років за наявності необхідного страхового стажу (його розмір щороку фіксується законом). Період військової служби включається до страхового стажу на загальних підставах (за наявності сплати внесків/бюджетного фінансування).
Базовий перелік документів, для того, щоб почати процедуру оформлення пенсії за віком, наступний: паспорт; реєстраційний номер облікової картки платника податків; військові документи (військовий квиток/посвідчення офіцера запасу, наказ про звільнення тощо); трудова книжка (за наявності «цивільного» стажу); довідки про стаж/заробіток (за потреби); реквізити банківського рахунку.
Перелік необхідних документів та формуляри заяв ПФУ публікує на своєму сайті та порталі е-послуг.
Куди подати:
  • особисто — до сервісного центру ПФУ за місцем проживання/перебування;
  • онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ (кабінет застрахованої особи).
Заяви розглядають у строки, визначені порядками ПФУ; рішення ухвалюється після надходження повного комплекту документів. Детально про це — у Порядку № 22−1.

Пенсію у зв’язку з інвалідністю для звільнених з військової служби

Для колишніх військовослужбовців пенсія за інвалідністю призначається за Законом № 2262-XII, якщо інвалідність пов’язана з проходженням служби (каліцтво, захворювання, поранення, контузія, інвалідність внаслідок війни тощо).
Групу і причинний зв’язок визначає медико-соціальна експертиза (МСЕК) або відповідні експертні команди за напрямом МОЗ.
Перелік необхідних документів тут ширший, ніж у попередньому випадку (він також не остаточний, у кожному конкретному випадку можуть бути свої нюанси):
  • заява до ПФУ;
  • паспорт, РНОКПП;
  • військові документи (наказ про звільнення/виписка з послужного списку);
  • довідка МСЕК/витяг рішення експертної комісії про встановлення групи інвалідності та причинного зв’язку;
  • довідка про розмір грошового забезпечення від уповноваженого органу, яка містить посадовий оклад, оклад за звання, надбавки/премії згідно з постановою № 704;
  • реквізити рахунку.
Переліки та зразки форм — на сайті ПФУ і МОУ.
Фахівці радять: якщо встановлена інвалідність і причинний зв’язок зі службою, оформлюйте пенсію за інвалідністю за законом № 2262-XII; паралельно перевірте права на доплати/надбавки.
А детальніше про те, куди звертатися, з чого починати і що робити у разі виникнення проблем — читайте у нашій статті за посиланням.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіПенсія
Payment systems