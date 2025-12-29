0 800 307 555
З магазинів зникнуть популярні товари з 1 січня 2026

Особисті фінанси
513
З 1 січня Україна перестане використовувати назви деяких алкогольних продуктів, тому їхні назви зникнуть з полиць магазинів.
Зокрема, не буде таких назв, як «коньяк», «шампанське», «портвейн», «херес», цьому передують такі причини:
  1. Україна взяла на себе обов’язок захищати географічні зазначення ЄС — саме так, як ЄС захищає свої Champagne, Cognac чи Porto.
  2. Міжнародні правила: у системі Світової організації торгівлі існує пряма норма: географічні назви охороняються так само, як торговельні марки.
Виробникам доведеться переробити етикетки. Фактично, це і буде тією зміною, тому з прилавків магазинів зникнуть популярні зараз назви товарів. Натомість будуть нові:
  • бренді;
  • ігристе вино;
  • кріплене вино.
Виробники й надалі випускатимуть напої, тільки з іншим маркуванням.

Як відреагували українські виробники коньяку?

Найбільшими виробниками коньяку та бренді 2024 року в Україні стали «Винокурня Аккермана» (Albo Group), «Одеський коньячний завод» (Global Spirits), «Шабо», «Миколаївський коньячний завод» (Bayadera Group), пише 24 Канал з посиланням на Forbes.
«За 10 років не всі виробники встигли адаптуватися до змін. Серед них — виробник коньяка Aznauri.
Не на часі було займатися цим питанням. Були інші завдання: як вижити бізнесу після втрат, знайти людей, закупити генератори, — каже Ілона Надводська, директорка «Винокурні Аккермана».
Натомість деякі виробники не бачать в цьому проблеми, такі як виробник «Шато Чизай».
Директор «Шато Чизай» Дмитро Шелудько каже, що компанія готова до переходу. У 2025-му компанія продасть 150 000 пляшок коньяку і бренді, у 2026−2027-му приростатиме на 50 000 пляшок щороку.
Для Bayadera Group, що володіє Koblevo, Metaxa, Saint Remy, перехід на термін «бренді» — довгий і складний процес.
«Ми на фінішній прямій із виробництвом останнього коньяку України під брендом Koblevo — лімітованої партії у 20 000 пляшок десятирічного напою», — говорить СЕО Bayadera Group Анатолій Корчинський.
За матеріалами:
Главком
