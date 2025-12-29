«Бойові» виплати та компенсації в 2026 році Сьогодні 14:05 — Особисті фінанси

«Бойові» виплати та компенсації в 2026 році

На період дії воєнного стану для українських військовослужбовців передбачено додаткові грошові виплати, порядок яких визначений постановою Кабінету Міністрів України № 168. Саме ці так звані «бойові» виплати становлять вагому частину доходу багатьох захисників.

Розмір винагороди залежить від місця служби та характеру виконуваних бойових або спеціальних завдань і може становити 30, 50, 70 або 100 тис. гривень на місяць. Кошти нараховуються пропорційно фактичному часу виконання бойових завдань або перебування на передовій.

100 тис. гривень — винагороду нараховують тим, хто бере пряму участь у бойових діях на передових позиціях, на тимчасово окупованих територіях або між позиціями Сил оборони та противника. Таку ж суму отримують військові, залучені до вогневого ураження ворога — зокрема ракетні війська, артилерія та підрозділи протиповітряної оборони (попри те, що ці підрозділи можуть не перебувати безпосередньо на лінії зіткнення).

— винагороду нараховують тим, хто бере пряму участь у бойових діях на передових позиціях, на тимчасово окупованих територіях або між позиціями Сил оборони та противника. Таку ж суму отримують військові, залучені до вогневого ураження ворога — зокрема ракетні війська, артилерія та підрозділи протиповітряної оборони (попри те, що ці підрозділи можуть не перебувати безпосередньо на лінії зіткнення). 50 тис. гривень — виплата передбачена для військовослужбовців, які виконують бойові або спеціальні завдання у складі органів військового управління, штабів і командувань, що здійснюють оперативне керівництво підрозділами. Разом із цим робота може виконуватися і поза районами активних бойових дій.

— виплата передбачена для військовослужбовців, які виконують бойові або спеціальні завдання у складі органів військового управління, штабів і командувань, що здійснюють оперативне керівництво підрозділами. Разом із цим робота може виконуватися і поза районами активних бойових дій. 30 тис. гривень — доплату отримують військові, які залучені до виконання бойових і спеціальних завдань за бойовими наказами. Йдеться, зокрема, про інтенсивну підготовку до ведення бойових дій, управління угрупованнями військ, всебічне забезпечення чинних підрозділів у районах бойових дій, зокрема логістичне забезпечення.

— доплату отримують військові, які залучені до виконання бойових і спеціальних завдань за бойовими наказами. Йдеться, зокрема, про інтенсивну підготовку до ведення бойових дій, управління угрупованнями військ, всебічне забезпечення чинних підрозділів у районах бойових дій, зокрема логістичне забезпечення. Винагороду у розмірі 30 тис. гривень також виплачують саперам за розмінування поза зоною бойових дій та військовим, які здійснюють протиповітряне прикриття та наземну охорону об’єктів критичної інфраструктури.

Окремо передбачено ще доплату 70 тис. гривень для військових, які працюють безпосередньо на передовій або в тилу ворога. Ця сума не замінює основні «бойові», а нараховується додатково.

Діє за накопичувальним принципом: кошти виплачують лише після того, як сумарно назбирається 30 днів перебування на передовій, навіть якщо ці дні розтягнуті в часі на кілька місяців.

Компенсації за поранення

Військовослужбовці, які отримали поранення, контузію або травму, мають право на грошову допомогу від держави. Зокрема, передбачено як щомісячні виплати, так і одноразові компенсації, залежно від обставин.

По-перше, за військовослужбовцем зберігається його щомісячне грошове забезпечення за останньою займаною посадою.

Також передбачена додаткова винагорода в розмірі 100 тис. гривень. Ця виплата призначається під час лікування у стаціонарі або перебування у відпустці після тяжкого поранення.

Сума виплати одноразової грошової допомоги у разі інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності залежить від групи інвалідності або ступеня втрати працездатності:

від 400 до 70 кратного прожиткового мінімуму — за інвалідність;

від 70 до 50 кратного прожиткового мінімуму — за втрату працездатності без інвалідності.

Згідно з проєктом державного бюджету на 2026 рік, прожитковий мінімум для працездатних осіб від 1 січня 2026 року становитиме 3 328 грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.