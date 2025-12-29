Як зростуть зарплати соціальних працівників з 2026 року
Як повідомляє Мінсоцполітики, з 1 січня 2026 року посадові оклади соціальних працівників зросли майже в 2,5 рази.
За ініціативи Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України Уряд підтвердив застосування коефіцієнта 2,5 при визначенні розміру посадових окладів таких працівників.
Це означає зростання посадових окладів приблизно на 150%
- соціальний менеджер (15 тарифних розрядів): з 8 243 грн до 20 607 грн (+150%);
- фахівець із соціальної роботи (12 тарифний розряд): з 6 773 грн до 16 932 грн (+150%).
«Робота соціального працівника потребує великого ресурсу, який вимірюється не лише фаховістю, а й емоційним включенням, здатністю співчувати та допомагати. Підвищення оплати праці соціальних працівників — це крок до справедливої підтримки тих, хто щодня підтримує інших», — Міністр соціальної політики, сімʼї та єдності Денис Улютін.
Нещодавно писали, що у 2025 році зарплатна динаміка в Україні залишається змішаною. Бізнес демонструє прагнення утримати конкурентоспроможний рівень оплати праці.
У той же час переважна більшість працівників говорить, що розмір зарплати у 2025 році не змінився порівняно з минулим роком, а якщо врахувати високий рівень інфляції, номінальна вартість фінансової компенсації навіть зменшилася. Про це йдеться в аналітиці GRC.UA «Барометр ринку праці».
Лише третина опитаних спеціалістів зазначила, що у 2025 році вони стали отримувати вищу зарплату.З них найбільша частка (15%) відчули збільшення зарплати менше, ніж на 10%.Кожен десятий опитаний став отримувати зарплату більше на 11−20%.
