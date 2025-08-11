Хто з військовозобов’язаних з відстрочкою мусить пройти ВЛК — пояснення Міноборони — Finance.ua
Хто з військовозобов’язаних з відстрочкою мусить пройти ВЛК — пояснення Міноборони

Військовозобов’язані, які мають чинну відстрочку від призову або бронювання, не повинні проходити медичний огляд у військово-лікарській комісії (ВЛК).
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
«Це визначено Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560», — зазначили в міністерстві.
Є три винятки, коли такі особи все ж проходять медогляд:
  • якщо підписують контракт на військову службу;
  • якщо раніше були визнані обмежено придатними і ще не проходили повторний медогляд (крім осіб з офіційно встановленою інвалідністю);
  • якщо самі виявили бажання пройти медичний огляд.
Нагадаємо, в Україні діє механізм, який дозволяє ставити громадян на військовий облік автоматично, без відвідування ТЦК. «Це стало можливим після внесення змін до постанови № 932, ухваленої Кабінетом Міністрів. Постановка на облік відбувається шляхом взаємодії реєстру Оберіг із Державною міграційною службою (ДМС)», — повідомили раніше в Міноборони.
Тепер, щоб отримати направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) у застосунку «Резерв+», більше не потрібно звертатися до територіального центру комплектування. Документ формується автоматично після онлайн-запиту.
За матеріалами:
Finance.ua
