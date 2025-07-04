У «Резерв+» спростили отримання направлення на ВЛК — Finance.ua
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У «Резерв+» спростили отримання направлення на ВЛК

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У «Резерв+» спростили отримання направлення на ВЛК
У «Резерв+» спростили отримання направлення на ВЛК
Тепер, щоб отримати направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) у застосунку «Резерв+», більше не потрібно звертатися до територіального центру комплектування. Документ формується автоматично після онлайн-запиту.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко у Facebook.
Як замовити направлення:
  1. На головному екрані натисніть три крапки «…».
  2. Оберіть розділ «Направлення на ВЛК».
  3. Далі «Для визначення ступеня придатності до військової служби».
  4. Перевірте, чи правильні ваші дані, і натисніть «Відправити».
Протягом доби ви отримаєте в застосунку направлення з QR-кодом.
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Нагадаємо, раніше Міністерство оборони спростило проходження військово-лікарської експертизи в ЗСУ. Тепер, якщо постанова ВЛК не потребує затвердження вищою інстанцією (наприклад, коли особу визнають придатною до служби), її не друкують для передачі до ТЦК. Документи автоматично надсилаються в реєстр «Оберіг».
У паперовому вигляді до ТЦК передають лише картки обстеження та супровідні документи. Військовим частинам ВЛК надсилає два примірники постанови.
1 липня у додатку «Резерв+» почали тестувати оплату штрафів від ТЦК. Нова послуга дозволяє сплатити штраф у розмірі 8500 грн онлайн без необхідності йти до ТЦК. На першому етапі функція охоплюватиме лише штрафи за несвоєчасне оновлення даних. Можливість поширюється на тих, хто не уточнив свої дані до 16 липня 2024 року.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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