У Міноборони заявляють, що пройти ВЛК можна буде «у терапевта в лікарні за рогом» протягом одного фізичного візиту — Finance.ua

У Міноборони заявляють, що пройти ВЛК можна буде «у терапевта в лікарні за рогом» протягом одного фізичного візиту Сьогодні 18:30

У Міноборони заявляють, що пройти ВЛК можна буде «у терапевта в лікарні за рогом» протягом одного фізичного візиту, Фото: dou.ua

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко анонсувала новий підхід до проходження війського-лікарської комісії.

Як розповіла вона на конференції DOU Day, що відбулася 16−17 травня в Києві, цього року планується завершення реформи ВЛК, яку розпочали на початку року.

Фінальним етапом, за словами чиновниці, має стати можливість проходити ВЛК у найближчий лікарні у звичайного лікаря.

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«Як це виглядатиме: людина приходить до терапевта в лікарні за рогом. Проходить огляд. Далі цей медичний чекап формується в датасет, який направляється в „Оберіг“ через обмін із державними реєстрами, з електронною системою електронного ВЛК. І все. Для вас буде тільки один фізичний візит. Це візит до лікаря, до людини, яка роками оглядає людей, має медичну освіту, має право проводити цю експертизу», — зазначила Черногоренко.

Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» з’явиться функція миттєвого підтвердження від ТЦК. Час очікування скоротиться з кількох годин до кількох секунд.

Міністерство оборони України нагадало , що військовозобов’язаним громадянам, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, необхідно повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 червня поточного року.

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