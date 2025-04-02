Міноборони завершило перший етап реформи ВЛК — Finance.ua

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Міноборони завершило перший етап реформи ВЛК

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Міноборони завершило перший етап реформи ВЛК
Міноборони завершило перший етап реформи ВЛК
Міністерство оборони завершує перший етап масштабної реформи ВЛК. З 1 квітня військово-лікарські комісії формують усі постанови з висновками в електронному вигляді. Для цього міністерство розробило та впровадило електронний кабінет ВЛК.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Тепер висновки ВЛК автоматично передаються до реєстру військовозобов’язаних Оберіг, а інформація про придатність або непридатність і дату проходження ВЛК швидше відображається в застосунку Резерв+.
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«Військовозобов'язаному більше не доведеться особисто передавати постанову ВЛК до ТЦК для внесення в особову справу або чекати, поки комісія надішле паперові документи та їх зафіксують у системі», — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
У межах перехідного етапу протягом березня працівники комісій реєструвались в електронному кабінеті та проходили навчання. За місяць лідерами за активністю користувачів стали Дніпропетровська, Харківська, Вінницька, Львівська, Хмельницька області.

Довідка Finance.ua:

  • у січні 2025 року Міністерство запровадило електронні направлення на ВЛК в застосунку Резерв+. Це дало військовозобов’язаним можливість подати запит у кілька кліків та отримати направлення на ВЛК просто в смартфоні — без відвідувань ТЦК;
  • ця функція доступна як для тих, хто сам бажає пройти огляд на придатність до військової служби, так і для тих, хто отримав паперову повістку для проходження ВЛК;
  • реформа ВЛК покликана зробити військово-лікарську експертизу максимально зручною, швидкою та прозорою для громадян.
За матеріалами:
Finance.ua
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