Без паперів і ТЦК. Що для українців змінить «електронна ВЛК» з 1 квітня — Finance.ua
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Без паперів і ТЦК. Що для українців змінить «електронна ВЛК» з 1 квітня

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Без паперів і ТЦК. Що для українців змінить «електронна ВЛК» з 1 квітня
Без паперів і ТЦК. Що для українців змінить «електронна ВЛК» з 1 квітня
З 1 квітня в Україні запрацює електронний кабінет військово-лікарських комісій. Висновки про придатність чи непридатність надалі оформлюватимуться виключно в цифровому форматі.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на заяву заступниці міністра оборони України з питань цифровізації Катерини Черногоренко.
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«З 1 квітня Міністерство оборони запускає електронний кабінет для працівників військово-лікарських комісій. Тепер після оглядів ВЛК оформлюються висновки виключно в електронній формі в медичній інформаційній системі ЗСУ», — пояснила Черногоренко.
За її словами, оновлення дасть можливість українцям не йти з постановами про придатність чи непридатність та не вносити це через ТЦК, адже інформація в електронному вигляді буде надіслана одразу до реєстру «Оберіг».
«В рамках другого етапу реформи ми запускаємо анонімізацію, наші громадяни будуть проходити медичний огляд в будь-якому цивільному медзакладі, де людині зручно. Це буде виглядати як регулярний check up для людини. Не буде нічого надлишкового і не буде пов’язано ані з походом до ТЦК, ані з походом на ВЛК», — зауважила заступниця глави Міноборони.
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Заступниця міністра оборони з питань цифровізації пояснила, що медичні дані будуть передаватися до Міністерства оборони, де їх оброблятимуть в анонімному форматі.
За її словами, лікарі, які оцінюватимуть ці дані, не зможуть ідентифікувати особу, якій визначають придатність чи непридатність до служби. Вона також зазначила, що цифровізація процесу військово-лікарських комісій допоможе знизити корупційні ризики та зробить систему зручнішою для громадян.
За матеріалами:
РБК-Україна
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