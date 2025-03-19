Українські чоловіки за кордоном зможуть стати на військовий облік дистанційно без ТЦК і ВЛК — Finance.ua

Українські чоловіки за кордоном зможуть стати на військовий облік дистанційно без ТЦК і ВЛК Сьогодні 11:02

Українські чоловіки за кордоном зможуть стати на військовий облік дистанційно без ТЦК і ВЛК

Українські чоловіки віком від 18 до 60 років, які зараз перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік дистанційно.

Про це повідомила заступниця очільника Офісу президента Ірина Верещук.

За її словами, Міністерство оборони протягом тижня підготує проєкт постанови, яка дозволить громадянам України за кордоном віком від 18 до 60 років стати на військовий облік дистанційно.

Рішення було ухвалено за результатами міжвідомчої робочої наради щодо військового обліку українських громадян, які перебувають за кордоном.

«Громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік без відвідання ТЦК і без проходження ВЛК», — написала Верещук.

Наразі така можливість доступна лише для осіб віком від 18 до 25 років.

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Нагадаємо, що під час воєнного стану військовозобов’язаним віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані у ТЦК та СП або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф:

для чоловіків, які не оновили свої дані у ТЦК або не перебувають на військовому обліку, діє штраф від 17 000 до 25 500 грн:

для посадових та юридичних осіб штрафи ще вищі — від 34 000 до 59 000 грн.

У разі несплати штрафу вчасно сума подвоюється після передання справи до виконавчої служби.

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