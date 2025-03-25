Військовозобов’язані зможуть самостійно обирати місце проходження ВЛК — Finance.ua

Військовозобов’язані зможуть самостійно обирати місце проходження ВЛК Сьогодні 11:44

Військовозобов’язані зможуть самостійно обирати місце проходження ВЛК

Тепер обрати місце проходження ВЛК можна самостійно, але не для всіх. Наразі така функція доступна лише для тих, хто планує підписати контракт на службу у лавах ЗСУ.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

«Ми робимо ВЛК швидкою, зручною та прозорою для людей. Найважливіша задача наразі — це щоб це почало працювати як сервіс, тому Міністерство оборони розробило реформу ВЛК, першим етапом якої є електронне направлення, аби зекономити час на черги у ТЦК та отримати паперове направлення», — сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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За словами посадовиці, «другим кроком» стане те, що висновки ВЛК також стануть цифровими.

«Тобто після огляду не треба буде везти паперову постанову, аби внести дані в реєстр. Обидва етапи мають на меті закрити необхідність фізичних візитів до ТЦК та зменшити корупцію щодо постанов про придатність та непридатність до служби», — зазначила Черногоренко.

На питання, чи може подати заявку на проходження ВЛК сам військовозабовязаний чи це може зробити лише ТЦК, Черногоренко відповіла: «Ми зараз зробили можливою таку опцію для громадян, коли вони готові або підписують контракт із ЗСУ. Тепер можна прийти не тільки за місцем обліку, як раніше, але й самостійно обрати адресу медзакладу для проходження ВЛК. Наприклад, пройти огляд в районі, де ви фактично живете, або на базі майбутньої військової частини».

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Попит на електронні направлення підтверджується цифрами. Зараз через Резерв+ згенерували понад 32 тисячі електронних направлень на ВЛК. А застосунком Резерв+ загалом користується вже 4 млн українців. Кожна третя відстрочка в Україні також оформлюється саме через цей додаток.

УНН За матеріалами:

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