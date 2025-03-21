Штраф за неявку в ТЦК або відмову від ВЛК можна оскаржити — Finance.ua

Штраф за неявку в ТЦК або відмову від ВЛК можна оскаржити Сьогодні 19:13 — Особисті фінанси

Штраф за неявку в ТЦК або відмову від ВЛК можна оскаржити

В Україні в період дії воєнного стану всі чоловіки від 18 до 60 років повинні виконувати правила військового обліку. За неявку в ТЦК та інші порушення передбачено штрафи.

Юрист адвокатського об’єднання «Глоба і Глоба» Сергій Ланкін у коментарі УНІАН розповів, як оскаржити штрафи за неявку до ТЦК.

За словами експерта, коли ТЦК та СП складають протоколи і виносять постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за неявку на ВЛК та відмову від проходження комісії, треба аналізувати, зокрема, чи дотримана процедура належного виклику особи до ТЦК, чи належним чином її повідомили про виклик у відповідності до законодавства.

Ланкін наводить приклад зі своєї практики, коли ТЦК та СП, виносячи постанови, припускаються процесуальних порушень:

«Буває таке, що, до прикладу, особа не проживає за місцем, куди приходить повістка „Укрпоштою“, і тому не мала змоги її отримати».

Юрист каже, що громадянину, щодо якого хочуть скласти протокол про адміністративне правопорушення, треба аналізувати, чи дотримуються працівники ТЦК та СП визначеної законом процедури:

Якщо мова йде про вручення повістки, то у разі відмови має бути складено акт про відмову в отриманні повістки.

Якщо йдеться про те, що повістку надіслали «Укрпоштою», і особа мала поважні причини не з’явитися у ТЦК та СП — працівники мають врахувати це при складанні протоколу.

Ланкін нагадує, що є лише три поважні, за українським законодавством, причини неявки у ТЦК та СП за повісткою — це хвороба, смерть близького родича та форс-мажор, накшталж стихійного лиха або воєнних дій. Експерт згадує, що сам стикався з такою ситуацією:

«Особа не могла прибути за повісткою, оскільки увесь день була тривога або був активний ракетний обстріл, і особа внаслідок нього постраждала».

Найголовніше, вважає юрист, — повідомляти у ТЦК про поважні причини неявки. Бажано це робити письмовою заявою до того, як особа мала з’явитися по повістці, аби не отримати штраф за неявку до військкомату (ТЦК та СП).

Які потрібні документи

Згідно із законодавством, після отримання постанов про притягнення до адміністративної відповідальності людина має право звернутися до районного суду ТЦК та СП, яке винесло постанови про штрафи за ухилення від мобілізації, та оскаржити їх. Особа має право це зробити упродовж 10 днів з моменту отримання постанови на руки.

УНІАН За матеріалами:

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