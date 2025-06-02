Без черг і затримок: Міноборони прискорило роботу ВЛК — Finance.ua

Без черг і затримок: Міноборони прискорило роботу ВЛК Сьогодні 15:30 — Особисті фінанси

Без черг і затримок: Міноборони прискорило роботу ВЛК

Міністерство оборони України спрощує проходження військово-лікарської експертизи в ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Електронна передача документів

Тепер, якщо постанова ВЛК не потребує затвердження вищою інстанцією (наприклад, коли особу визнають придатною до служби), її не друкують для передачі до ТЦК. Документи автоматично надсилаються в реєстр «Оберіг».

У паперовому вигляді до ТЦК передають лише картки обстеження та супровідні документи. Військовим частинам ВЛК надсилає два примірники постанови.

У випадках, коли рішення потребує затвердження вищого рівня (наприклад, щодо непридатності чи тимчасової непридатності), документи передаються через Кабінет ВЛК у цифровому вигляді. Паперові документи (без постанов) мають бути передані до ВЛК вищого рівня не пізніше наступного дня після завершення медогляду. Раніше це займало до п’яти днів і вимагало друку всіх матеріалів.

Граничні строки перевірки документів

Запроваджено чіткі терміни для перевірки документів: не більше п’яти днів з моменту їх надходження до ВЛК.

Якщо документи перевіряє ВЛК обласного або міського ТЦК, і помилок немає, то у випадку постанови «непридатний» вони мають бути передані до штатної ВЛК не пізніше наступного дня після завершення перевірки. В інших випадках рішення автоматично передаються до реєстру «Оберіг», а паперові матеріали — до ТЦК.

Якщо перевірку здійснює штатна ВЛК, електронні документи разом із протоколом автоматично потрапляють у реєстр. Паперові копії протоколу засвідчуються печаткою й надсилаються до ТЦК: по два примірники для військовозобов’язаних і по чотири — для військовослужбовців.

Видача рішень громадянам

Особи, які проходили медогляд, зможуть отримувати рішення ВЛК безпосередньо в медичному закладі, якщо постанова не потребує затвердження штатною ВЛК. Документ можна отримати в день звернення.

У випадках, коли рішення потребує погодження, ТЦК самостійно друкує документ із реєстру «Оберіг», завіряє його печаткою та видає разом із протоколом. Раніше для цього потрібно було чекати отримання протоколу від штатної ВЛК.

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Нагадаємо, громадяни зі статусом «обмежено придатний» мали пройти медичний огляд до 5 червня 2025 року. Якщо вони не з’явились на повторне проходження військово-лікарської комісії, то реєстр «Оберіг» автоматично вноситиме таких громадян у розшук.

99% визнаються придатними. За словами члена комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, в Україні серед обмежено придатних до військової служби громадян, які повторно проходять військово-лікарську комісію (ВЛК),

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