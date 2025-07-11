Автоматична постановка на облік без ТЦК: як працює новий механізм — Finance.ua

Автоматична постановка на облік без ТЦК: як працює новий механізм Сьогодні 08:33 — Особисті фінанси

Автоматична постановка на облік без ТЦК: як працює новий механізм

В Україні діє механізм, який дозволяє ставити громадян на військовий облік автоматично, без відвідування ТЦК.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

«Це стало можливим після внесення змін до постанови № 932 , ухваленої Кабінетом Міністрів. Постановка на облік відбувається шляхом взаємодії реєстру Оберіг із Державною міграційною службою (ДМС)», — сказано в повідомленні.

Навіщо впровадили цей механізм

Автоматична постановка на військовий облік заощаджує час військовозобовʼязаним, оскільки їм не треба стояти в чергах, збирати папери та проходити військово-лікарську комісію для постановки на облік.

Також це полегшує роботу працівникам ТЦК, оскільки зменшує адміністративну рутину.

Читайте також У додатку «Резерв+» почали тестувати оплату штрафів від ТЦК

Крім того, завдяки цим змінам вдалося поставити на облік українців за кордоном та розблокувати їм видачу паспортів, а також українців від 17 до 25 років, яким треба ставати на облік в цей період.

Що робити у разі виявлення помилок у даних

Інколи трапляються випадки, коли на облік потрапляють люди, які давно виключені з нього. Або ті, що стоять на обліку, але без позначки в реєстрі Оберіг. Таке відбувається через великий обсяг мобілізаційної роботи та людський фактор: наприклад, оператор ТЦК не вніс ідентифікатор особи в реєстр.

У такому разі необхідно звернутися до ТЦК та розвʼязати проблему разом із працівниками — принести всі документи, що підтверджують виключення з обліку або причину зняття, або довести свою належність до іншого ТЦК.

Нагадаємо, у «Резерв+» спростили отримання направлення на ВЛК. Тепер, щоб отримати направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) у застосунку «Резерв+», більше не потрібно звертатися до територіального центру комплектування. Документ формується автоматично після онлайн-запиту.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.