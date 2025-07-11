Автоматична постановка на облік без ТЦК: як працює новий механізм — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Автоматична постановка на облік без ТЦК: як працює новий механізм

Особисті фінанси
155
Автоматична постановка на облік без ТЦК: як працює новий механізм
Автоматична постановка на облік без ТЦК: як працює новий механізм
В Україні діє механізм, який дозволяє ставити громадян на військовий облік автоматично, без відвідування ТЦК.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
«Це стало можливим після внесення змін до постанови № 932, ухваленої Кабінетом Міністрів. Постановка на облік відбувається шляхом взаємодії реєстру Оберіг із Державною міграційною службою (ДМС)», — сказано в повідомленні.

Навіщо впровадили цей механізм

Автоматична постановка на військовий облік заощаджує час військовозобовʼязаним, оскільки їм не треба стояти в чергах, збирати папери та проходити військово-лікарську комісію для постановки на облік.
Також це полегшує роботу працівникам ТЦК, оскільки зменшує адміністративну рутину.
Читайте також
Крім того, завдяки цим змінам вдалося поставити на облік українців за кордоном та розблокувати їм видачу паспортів, а також українців від 17 до 25 років, яким треба ставати на облік в цей період.

Що робити у разі виявлення помилок у даних

Інколи трапляються випадки, коли на облік потрапляють люди, які давно виключені з нього. Або ті, що стоять на обліку, але без позначки в реєстрі Оберіг. Таке відбувається через великий обсяг мобілізаційної роботи та людський фактор: наприклад, оператор ТЦК не вніс ідентифікатор особи в реєстр.
У такому разі необхідно звернутися до ТЦК та розвʼязати проблему разом із працівниками — принести всі документи, що підтверджують виключення з обліку або причину зняття, або довести свою належність до іншого ТЦК.
Нагадаємо, у «Резерв+» спростили отримання направлення на ВЛК. Тепер, щоб отримати направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) у застосунку «Резерв+», більше не потрібно звертатися до територіального центру комплектування. Документ формується автоматично після онлайн-запиту.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems