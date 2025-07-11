Автоматична постановка на облік без ТЦК: як працює новий механізм — Finance.ua

Автоматична постановка на облік без ТЦК: як працює новий механізм
В Україні діє механізм, який дозволяє ставити громадян на військовий облік автоматично, без відвідування ТЦК.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
«Це стало можливим після внесення змін до постанови № 932, ухваленої Кабінетом Міністрів. Постановка на облік відбувається шляхом взаємодії реєстру Оберіг із Державною міграційною службою (ДМС)», — сказано в повідомленні.
Навіщо впровадили цей механізм
Автоматична постановка на військовий облік заощаджує час військовозобовʼязаним, оскільки їм не треба стояти в чергах, збирати папери та проходити військово-лікарську комісію для постановки на облік.
Також це полегшує роботу працівникам ТЦК, оскільки зменшує адміністративну рутину.
Крім того, завдяки цим змінам вдалося поставити на облік українців за кордоном та розблокувати їм видачу паспортів, а також українців від 17 до 25 років, яким треба ставати на облік в цей період.
Що робити у разі виявлення помилок у даних
Інколи трапляються випадки, коли на облік потрапляють люди, які давно виключені з нього. Або ті, що стоять на обліку, але без позначки в реєстрі Оберіг. Таке відбувається через великий обсяг мобілізаційної роботи та людський фактор: наприклад, оператор ТЦК не вніс ідентифікатор особи в реєстр.
У такому разі необхідно звернутися до ТЦК та розвʼязати проблему разом із працівниками — принести всі документи, що підтверджують виключення з обліку або причину зняття, або довести свою належність до іншого ТЦК.
Нагадаємо, у «Резерв+» спростили отримання направлення на ВЛК. Тепер, щоб отримати направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) у застосунку «Резерв+», більше не потрібно звертатися до територіального центру комплектування. Документ формується автоматично після онлайн-запиту.
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